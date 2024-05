Acquazzurra, confermato Giancarlo Riva nel ruolo di Amministratore Delegato

Acquazzurra, Giancarlo Riva confermato Amministratore Delegato per il prossimo triennio

Acquazzurra, società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, lifestyle, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (ACQ:IM) ha annunciato la conferma di Giancarlo Riva nel ruolo di Amministratore Delegato, attribuendogli deleghe e poteri.

Giancarlo Riva, Presidente e Amministratore Delegato di Acquazzurra ha dichiarato: “Sono onorato di poter guidare la società anche nel prossimo triennio e desidero pertanto ringraziare i Consiglieri per la fiducia in me riposta. Sono certo che grazie alle straordinarie capacità della nostra squadra riusciremo a perseguire la strategia di crescita e a realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati, potendo contare su una solida struttura aziendale e sull'evoluzione positiva dei progetti e delle iniziative avviate nel recente passato, che costituiranno una base solida per il nostro cammino verso il successo”.