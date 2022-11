BPER Banca: a Lecco con Siderweb per le imprese dell'acciaio

Trafilatura acciaio, BPER Banca è sponsor del convegno di Siderweb a Lecco: premiata la migliore realtà per tassi di crescita e redditività del 2021

BPER Banca ha sponsorizzato il convegno “Energia, prezzi e domanda: tripla sfida per le trafilerie”, organizzato oggi a Lecco da Siderweb–La community dell’acciaio in collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco. Durante l'evento è stata presentata l'analisi condotta da Siderweb - La community dell’acciaio, effettuata sul comparto della trafilatura della filiera siderurgica nazionale, basandosi sui numeri contenuti in Bilanci d’Acciaio 2022. Lo studio di siderweb ha esaminato i bilanci di oltre 5mila imprese dell’acciaio, dalla produzione all’utilizzo, per fotografare la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della filiera.

Nel 2021 la redditività operativa complessiva delle trafilerie di acciaio ha registrato valori in significativo miglioramento dopo la perdita del 2020: a giocare un ruolo determinante è stata la marginalità. La crescita è stata superiore rispetto al resto del comparto della produzione dell’acciaio, il settore ha migliorato la propria situazione rispetto a prima della pandemia, con un’efficienza finanziaria analoga al 2019, che è però maturata in condizioni particolari e irripetibili come quelle del 2021 (deciso recupero della domanda dopo il crollo del 2020, prezzi a livelli record, inflazione stabile, tassi molto bassi). In questo secondo semestre dell’anno, inoltre, la domanda è in rallentamento.

"È un piacere per siderweb tornare a Lecco, il cuore di un distretto e di una filiera fondamentali per il tessuto industriale del Paese. Siamo convinti che il settore italiano dell’acciaio abbia bisogno di ragionamenti di filiera, di alleanze collaborative tra clienti e fornitori, nella consapevolezza che solo insieme sia possibile affrontare le sfide dei nostri giorni. Sfide che si sono ingigantite in questa seconda parte dell’anno: caro energia, inflazione, difficoltà di approvvigionamento di materie prime. E se il 2021 ha visto l’acciaio segnare risultati molto positivi, non dobbiamo dimenticare che sarà un anno pressoché irripetibile. Per queste ragioni, per continuare a essere punto di riferimento per gli operatori siderurgici nazionali, siderweb nel prossimo futuro intende realizzare nuovi contenuti e nuovi servizi attrattivi e utili anche per i settori a valle della filiera", ha dichiarato Paolo Morandi, amministratore delegato di Siderweb.

Nel pomeriggio, al termine del convegno “Energia, prezzi e domanda: tripla sfida per le trafilerie” sponsorizzato da BPER Banca, è stato consegnato il riconoscimento “Bilancio d’Acciaio” per il comparto della trafilatura, con il quale siderweb– La community dell’acciaio da ormai cinque anni premia la realtà della filiera del filo d’acciaio che ha fatto registrare i tassi di crescita e di redditività più alti nella categoria. Dagli oltre 5mila bilanci esaminati nello studio Bilanci d’Acciaio 2022, è stato estratto e analizzato un campione di aziende del comparto della trafilatura, e a ottenere il riconoscimento è stata Eure Inox srl di Peschiera Borromeo (Mi). Si tratta di una trafileria di acciai inossidabili e di profili speciali, fondata nel 1997 e che conta oltre 90 dipendenti e collaboratori. Lavora più di 18mila tonnellate di acciaio l’anno, ma il magazzino è la sua vera unicità: con circa 22mila tonnellate di materia prima stoccata, garantisce all’impianto oltre 18 mesi di continuità produttiva. Ricordiamo che aveva ricevuto il Bilancio d’Acciaio di siderweb anche lo scorso anno.

Nella seconda parte del convegno la parola è passata ai protagonisti del settore della trafila, nel corso di una tavola rotonda. Per il mondo delle banche è intervenuto Giordano Colombo, Responsabile Centro Imprese Bergamo DT Lombardia Ovest BPER Banca, che ha chiosato: "Dopo anni di quantitative easing, questa nuova congiuntura di aumento del costo del denaro di almeno un paio di punti sta portando a fare riflessioni diverse agli imprenditori. Credo cioè che gli investimenti potrebbero calare, ma credo anche che saranno più mirati. Tra gli ambiti che, sono convinto, non conosceranno una riduzione c’è la digitalizzazione".

"C’è poi il tema legato all’ESG, che vuol dire miglioramento del proprio impatto ambientale e che si traduce anche in un minor costo che l’azienda avrà in termini di energia grazie all’efficientamento. Non da ultimo, a giugno sono stati erogati 22 miliardi di euro di fondi per il PNRR: investimenti di grossa portata, su cui inevitabilmente arriveranno a cascata le aziende. Noi, come BPER Banca, siamo in prima linea in questo aspetto strategico. Quanto al versante tattico, nel 2022 stiamo ragioniamo molto sul circolante. Abbiamo dovuto rivedere gli accordati di breve termine; abbiamo poi messo a disposizione un nuovo prodotto, denominato 'Caro energia', cioè un prestito chirografario a 24 mesi per coprire i costi delle maggiori bollette in circolo" ha concluso Giordano Colombo.