Confindustria, RetImpresa: Fabrizio Landi confermato presidente

Confindustria, RetImpresa: Fabrizio Landi è stato confermato presidente per il biennio 2023-2025

Fabrizio Landi è stato confermato presidente di RetImpresa, l’Agenzia di Confindustria che promuove le aggregazioni e le reti d’impresa, per il biennio 2023-2025. Fabrizio Landi, imprenditore attivo nel settore delle scienze della vita, ricopre attualmente anche la carica di vicepresidente vicario di Confindustria Toscana Sud.

Nel corso dell'Assemblea generale dell'associazione, presso il Complesso Gazometro Roma Ostiense, i delegati hanno eletto la squadra dei vicepresidenti: confermato Vincenzo Marinese, vicepresidente vicario di Confindustria Veneto Est, a cui si aggiungono due nuovi ingressi, Giuseppe Maiellare, componente del Consiglio energia di Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e Gabriele Menotti Lippolis, presidente di Confindustria Brindisi.

A seguire, si è tenuto un momento di confronto pubblico per approfondire il tema dell’“open collaboration”, con la partecipazione di: Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Edoardo Dellarole, Chairman of the Innovation Committee ROAD - Rome Advanced District, Fabio De Furia, Presidente Miami Scientific Italian Community e Davide Ippolito, CEO e founder di Reputation Research; moderati dal giornalista RAI Mattia Iovane.

Oltre a un focus specifico dedicato al ruolo delle reti come facilitatori per l’innovazione e la trasformazione tecnologica delle imprese introdotto dal presidente Fabrizio Landi, i relatori hanno dibattuto su temi come la corretta organizzazione e gestione di progetti congiunti, i profili di comunicazione e reputazionali, la capacità di connettere talenti, startup, PMI e grandi imprese, la propensione all’internazionalizzazione delle reti di impresa.