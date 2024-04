Enex Technologies: François Audo è il nuovo CEO

Enex Technologies nomina François Audo nuovo CEO: guiderà l'azienda nel percorso di crescita verso un futuro sempre più sostenibile

Enex Technologies, leader globale nelle soluzioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e refrigerazione) naturali ed efficienti, ha annunciato oggi l'arrivo di François Audo nel ruolo di CEO. Audo ha oltre tre decenni di esperienza nel settore, nel corso dei quali ha guidato le aziende in cui ha operato in percorsi di crescita sostenibile: porterà la sua visione strategica e la sua leadership in una fase cruciale per Enex Technologies.

Dal 2019 al 2024, François è stato Vicepresidente e Amministratore delegato di Carrier Residential Light Commercial Europe e Riello, azienda leader nel settore HVAC. Dal 2017 al 2019 è stato Managing Director HVAC France di Carrier. L'esperienza di Audo comprende anche 6 anni presso Xylem e, infine, il ruolo di Presidente per l'Europa meridionale. In precedenza, è stato Sales Director EMEA presso ITT e Sales Engineer presso CSI. Ha conseguito la laurea in fisica presso l'Università di Brighton (Regno Unito). La nomina di François come CEO sottolinea l'impegno di Enex Technologies nel voler proseguire il suo percorso di successo e di innovazione nel settore.

La nomina di Audo arriva in un momento cruciale per Enex Technologies, che sta vivendo una fase di espansione significativa nel settore HVACR, trainata da acquisizioni di successo e dal lancio di prodotti innovativi.

Greg Deldicque, Fondatore e Chairman di Enex Technologies, ha infatti dichiarato: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a François Audo nel ruolo di CEO di Enex Technologies. Grazie alla sua comprovata esperienza nel raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso la soddisfazione dei clienti, il miglioramento dei processi e lo sviluppo dei talenti, François Audo guiderà la crescita, l'innovazione e la trasformazione. Nei suoi 30 anni di esperienza nel settore, ha dimostrato un grande successo lavorando in modo trasversale a più culture e modelli di business. La leadership di François permetterà a Enex di continuare il suo percorso di successo".

"Enex Technologies intende continuare la sua missione di riduzione dell'impatto sul riscaldamento globale attraverso soluzioni naturali ed efficienti dal punto di vista energetico. Il nostro portfolio di brand e tecnologie innovative per la transizione energetica, che comprende l'intero spettro di soluzioni HVAC, per la refrigerazione industriale e commerciale e scambiatori di calore, ci posiziona al meglio di fronte alle opportunità di un mercato in evoluzione. Non vedo l'ora di lavorare con il solido team già presente in Enex Technologies", ha commentato François Audo, CEO di Enex Technologies.

Secondo Eurostat, gli edifici dell'UE sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa. In Italia, il riscaldamento degli edifici è responsabile di oltre il 17,7% delle emissioni di CO2, evidenziando l'importanza cruciale di soluzioni come quelle offerte da Enex Technologies nella lotta al cambiamento climatico.

Enex Technologies è oggi l’unico OEM in grado di offrire su larga scala un portfolio completo di soluzioni di refrigeranti naturali, raddoppiando la gamma di offerta comune del mercato. Questo portafoglio integrato all'avanguardia consente ora all'azienda di sviluppare e lanciare un nuovo prodotto ogni mese. Il prestigioso MCE Innovation Awards recentemente assegnato alla pompa di calore a propano Emicon Everest290 durante Mostra Convegno Export (MCE) 2024 testimonia la capacità dell'azienda di oltrepassare i confini e ridefinire gli standard del settore.

Per sostenere la sua rapida crescita, l'azienda ha recentemente investito oltre 8 milioni di euro in una nuova sede e uno stabilimento di 7.500 m2 a Treviso, oltre a pianificare un investimento di 6 milioni di euro in un nuovo laboratorio di ricerca all'avanguardia, che sarà il primo in Europa specializzato in apparecchiature HVACR che utilizzano refrigeranti naturali. Questi investimenti testimoniano l'impegno dell'azienda nei confronti dell'Italia, dove Enex Technologies ha creato oltre 150 nuovi posti di lavoro tra il 2019 e il 2023.

Guardando al futuro, gli obiettivi di crescita sono ambiziosi, con un fatturato di 200 milioni di euro previsto per il 2024, che raddoppierà le vendite rispetto al 2022. Il piano quinquennale vuole di raggiungere la soglia dei 350 milioni di euro entro il 2027.

L'arrivo di Audo segna un nuovo capitolo per Enex Technologies, che si prepara ad espandersi ancora di più nel settore grazie all'innovazione e all'impegno per un futuro sostenibile.