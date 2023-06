Euronics, annunciata l'acquisizione di Smiletech

Euronics acquisisce Smiletech, società specializzata nei servizi a supporto del retail

Euronics, gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, annuncia l’acquisizione della società Smiletech, che incorpora le attività del ramo d’azienda dedicato ai servizi a supporto del retail di OA Service. La decisione si inserisce nel piano strategico del Gruppo e ha l’obiettivo di assicurare il controllo del 100% di un asset che Euronics considera centrale per lo sviluppo di un approccio sempre più customer centrico. Infatti, si tradurrà in concreti vantaggi per il consumatore finale: tutti i clienti di Euronics potranno contare sul supporto di un’azienda interna al Gruppo dedicata esclusivamente a fornire i migliori servizi in tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla scelta allo smaltimento. Un plus in grado anche di valorizzare le evoluzioni tecnologiche, ottimizzandone il loro utilizzo.

Quest’acquisizione è un passo importante per l’ampliamento dell’offerta di servizi nel percorso per la costruzione di “Un mondo più avanti”, brand purpose di Euronics. Nel dettaglio arricchisce il journey e l’esperienza d’acquisto, affiancando i consumatori con una consulenza sempre più personalizzata per metterli nelle condizioni di usufruire in modo facile e completo di tutte le potenzialità offerte dalla migliore tecnologia in vendita dall’insegna.

"Per Euronics i servizi sono fondamentali e caratterizzanti sia per il Gruppo che per le imprese Socie, oltre che centrali per il tipo di relazione che desideriamo sviluppare con i nostri clienti negli anni futuri", commenta Massimo Dell’Acqua, Amministratore Delegato di Euronics Italia. "Abbiamo quindi deciso di acquisire un’azienda che ne coordini la ottimale gestione per assicurare le migliori soluzioni e i più alti standard qualitativi".