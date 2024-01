CNP Vita Assicura e Firstance: al via un nuovo ecosistema open finance

CNP Vita Assicura e Firstance, lanciato un nuovo ecosistema open finance per la distribuzione digitale dei prodotti di investimento assicurativo

Sottoscrivere un prodotto di investimento assicurativo in tempi estremamente ridotti è ora possibile grazie a Firstance, insurtech indipendente operante nel segmento del private insurance, in ottica open finance: grazie alla piattaforma proprietaria, personalizzata insieme a CNP Vita Assicura, compagnia assicurativa parte del Gruppo francese CNP Assurances, sarà infatti possibile velocizzare il collocamento di prodotti IBIPs (Insurance Based Investment Products) riducendo sensibilmente i tempi di emissione delle polizze e arricchendo la qualità dell’offerta con efficaci strumenti di reportistica e innovativi processi digitali, racchiusi in un unico ecosistema.

Nell’ambito di questo ecosistema tecnologico è stato siglato un accordo tra Firstance, CNP Vita Assicura e Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale, per facilitare e velocizzare la distribuzione digitale di una nuova gamma di prodotti di investimento assicurativo .

La partnership ci proietta nel futuro della consulenza assicurativa rappresentando uno dei maggiori accordi basati su integrazione API (interfaccia di programmazione delle applicazioni) nel settore degli IBIPs: si basa su processi di vendita fully digital e coniuga la tecnologia innovativa della piattaforma proprietaria di Firstance con la flessibilità e modularità di Moneyfarm e la qualità dei prodotti CNP Vita Assicura, tra i più competitivi del mercato.



Massimiliano Merlo, CEO e founding partner di Firstance, ha commentato: “La partnership con Moneyfarm e CNP Vita Assicura si inserisce perfettamente nel percorso di crescita di Firstance, rappresentando un grande successo e un momento cruciale per la nostra società. Siamo entusiasti di poter supportare Moneyfarm con la nostra piattaforma tecnologica, per abilitare una soluzione unica, dettata dalla coesione di un’offerta interamente digitale e di un prodotto distintivo realizzato da una delle Compagnie più solide e innovative del mercato”.



Paolo Fumo, chief commercial officer delle Compagnie CNP Vita, ha aggiunto: “Con questa partnership rafforziamo la nostra presenza anche su canali innovativi con l’obiettivo di mettere a disposizione di una platea di risparmiatori sempre più ampia un’offerta distintiva e di valore. Il nostro modello di business aperto ci stimola a stringere accordi di distribuzione altamente personalizzati per offrire ogni giorno soluzioni e servizi su misura che rispondano al meglio alle esigenze dei clienti, anche di quelli che preferiscono affidarsi ai canali digitali durante tutto il ciclo di vita del contratto”.