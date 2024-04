Fondazione TIM stanzia 1 mln per l'inclusione sociale, l'arte e l'istruzione

Fondazione TIM destina 1 milione di euro per progetti di innovazione sociale, artistica e educativa: aperte le candidature

Fondazione TIM stanzia 1 milione di euro per lanciare un programma a sostegno delle idee e i progetti più innovativi che diffondono la cultura dell’innovazione – alla base delle attività del Gruppo TIM - negli ambiti dell’Inclusione Sociale, dell’Arte e della Cultura, dell’Istruzione e della Ricerca scientifica.

L’iniziativa è rivolta a enti filantropici, onlus, fondazioni, associazioni riconosciute e di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, università, enti religiosi, enti pubblici che operano senza finalità di lucro e con il coinvolgimento delle comunità territoriali. Le proposte potranno essere presentate fino al 13 maggio, con progetti che trovino applicazione in ciascuno dei tre bandi che prevedono ognuno un contributo di Fondazione TIM fino a 350 mila euro.

1. Inclusione Sociale - "Vivere il prossimo", per la realizzazione di progetti che aiutino le famiglie con persone, in particolare minori, con disabilità nei bisogni di natura sociale, relazionale, occupazionale, ispirandosi alla frase di Sofocle "L'opera umana più bella è di essere utile al prossimo".

2. Arte e Cultura - "Vivere l’arte", dedicato alla realizzazione di percorsi e strumenti innovativi di fruizione del patrimonio culturale italiano grazie alle nuove tecnologie (musei, gallerie e collezioni, monumenti e complessi monumentali, aree e parchi archeologici), ispirandosi alla frase di Virgilio "Lasciateci migliorare la vita attraverso la scienza e l’arte".

3. Istruzione e Ricerca Scientifica - "Vivere il talento", per promuovere soluzioni di orientamento e prevenzione contro la disoccupazione e l’abbandono scolastico tra i giovani (fenomeno NEET: Not in Education, Employment or Training), ispirandosi alla frase di Seneca "La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità".