Scatti d'Affari - Simone Vellucci a Capo dell’Unità di Missione PNRR

Gli scatti d'Affari

Nasce una nuova rubrica di affaritaliani.it, che da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Chi conosce il settore, però, sa bene quanto l'approccio dei suoi protagonisti tenda alla riservatezza. Veri e propri big, che muovono interessi enormi, ma che hanno in una giusta dose di understatement la chiave del proprio successo. Sapersi muovere sotto traccia, anticipando le mosse degli avversari, è l'irrinunciabile skill professionale di questi manager. Ebbene, innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo mondo attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire volti ed emozioni di questi autentici fuoriclasse, impegnati nella quotidiana sfida sia tra di loro che, soprattutto, nel conseguimento degli obiettivi prefissati con azionisti e stakeholder.

Simone Vellucci a Capo dell’Unità di Missione PNRR

Nuove nomine al Ministero dello Sviluppo economico, dove il Ministro Giorgetti ha portato a termine il processo di riorganizzazione del Ministero designando i nuovi direttori generali che lo supporteranno nella realizzazione dei progetti d'investimento previsti nel Pnrr. Come segnalato nei giorni scorsi, nell'elenco delle proposte di nomina che diventeranno operative con il Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri spicca il nome di Simone Vellucci, a capo dell’Unità di Missione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vellucci, 32 anni, è al Mise da poco più di un anno e dal maggio 2021 riveste la carica di Vice Capo di Gabinetto. Negli anni passati è stato molto vicino a Carlo Calenda in Azione, movimento fondato dall’ex ministro.