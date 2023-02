Gruppo FS, partito da Roma "Il Treno dei Bambini"

Gruppo FS, “Il Treno dei Bambini” ha preso il via dalla stazione di Roma Termini per arrivare a Pietrarsa

Il Gruppo FS ha organizzato una giornata speciale a bordo di un treno storico per oltre cento bambini ospiti di diverse case-famiglia e strutture dedicate all’accoglienza di famiglie che hanno alle spalle situazioni di particolare complessità. L'iniziativa, dedicata proprio al mondo dei più piccoli, prende il nome di “Il Treno dei Bambini”. Una giornata speciale che, a bordo di uno dei treni storici della Fondazione FS, ha preso il via da Roma Termini per arrivare a Pietrarsa e, da lì, raggiungere il Museo Nazionale Ferroviario.

Il convoglio storico è partito alle 9:50 dalla stazione di Roma Termini con a bordo circa duecento fra accompagnatori, genitori, bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Durante il viaggio un macchinista, un capotreno, un capostazione e il personale del Gruppo FS e di Fondazione FS hanno accompagnato i piccoli ospiti raccontando i loro mestieri e rispondendo alle loro domande per far conoscere più da vicino il mondo delle ferrovie. All’arrivo a Pietrarsa i volontari e il personale FS impegnati nell’iniziativa hanno guidato i piccoli in visita al Museo Nazionale Ferroviario, una location unica dove è protagonista la storia ferroviaria italiana. Qui hanno anche potuto partecipare a giochi e incontri pensati appositamente per loro.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione fra il Gruppo FS Italiane e le tante associazioni con le quali quotidianamente collabora. La solidarietà è da sempre un valore fondamentale per il Gruppo, guidato da Luigi Ferraris, in coerenza con l’adesione alla Carta Europea della Solidarietà, documento ispirato dal Trattato di Lisbona, sottoscritto dalle imprese operanti nel settore della mobilità con associazioni e istituzioni.

Il Gruppo FS è impegnato costantemente a sviluppare iniziative di solidarietà e campagne di sensibilizzazione su tematiche di rilievo sociale come la salvaguardia della salute dell'infanzia, la prevenzione del rischio di abbandono e dispersione scolastica, la promozione della salute e la tutela della donna. "Il Treno dei bambini" ha rappresentato una preziosa opportunità per vivere con divertimento e curiosità la suggestiva atmosfera che riserva un viaggio a bordo di un treno storico.