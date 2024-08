Idrobase Group: il benessere climatico di Borgoricco conquista Ginevra

Idrobase Group porta il benessere climatico da Borgoricco a Ginevra: successo internazionale delle oasi di freschezza

Nel cuore del Padovano, a Borgoricco, prende vita una nuova tecnologia che sta già facendo parlare di sé a livello internazionale. Si tratta delle "isole di freschezza & salubrità", una soluzione innovativa creata da Idrobase Group, azienda italiana nota per la sua visione all'avanguardia. Queste oasi rinfrescanti sono state recentemente installate in una dozzina di siti urbani a Ginevra, rispondendo concretamente alla crescente necessità di adattamento alla crisi climatica.

Idrobase France, consociata della casa madre, ha presentato queste isole sul mercato elvetico e francese, dove normative rigorose richiedono la creazione di spazi urbani refrigerati e regolamentano la qualità dell'acqua nebulizzata. Questa soluzione italiana, ora adottata anche in Svizzera, non solo è pratica ma rappresenta un esempio di come il benessere climatico possa essere integrato nelle città per il bene della comunità.

Bruno Ferrarese, contitolare di Idrobase Group, ha affermato: "In Italia, di fronte alla crisi climatica, si consiglia ad anziani e persone a rischio di frequentare i centri commerciali, perché ambienti condizionati. All’estero, invece, si assume il problema come una questione sociale, cui contrapporre soluzioni pubbliche di adattamento. La nostra filosofia del respirare aria sana ha precorso i tempi e siamo sicuri che, entro breve, altri Paesi seguiranno l’esempio di Francia e Svizzera”.

L'acqua utilizzata nelle oasi rinfrescanti di Idrobase è sottoposta a un rigoroso processo di microfiltrazione e sterilizzazione, eliminando particelle, sali minerali, calcare, batteri e virus, garantendo così un ambiente salubre. Bruno Gazzignato, cofondatore dell'azienda, sottolinea come il sistema nebulizzante sia modulabile per adattarsi a diverse dimensioni di progetti, assicurando sempre la qualità e la sicurezza della soluzione.

Ferrarese ha concluso: "Le tecnologie dell’acqua in pressione sono il nostro core business qui declinato sulle esigenze di benessere all’interno di una comunità urbana. Come sempre, è curioso che ad intuirne le potenzialità siano prima di tutto all’estero, anche perché respirare aria sana è da tempo la nostra filosofia aziendale e non è certo legata alle normative di questo o quel Paese, ma è il nostro obiettivo verso la comunità tutta".