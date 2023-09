Corporate - Il giornale delle imprese

Lunedì, 25 settembre 2023 Intesa Sanpaolo: FOMC in pausa, ma i tassi resteranno alti a lungo Sorprende lo spostamento in direzione hawkish del grafico, con tassi più alti di mezzo punto rispetto alle attese di giugno sia per il 2024 che per il 2025 di Redazione Corporate