Intesa Sanpaolo insieme al CIID con il progetto 'per Merito'

Intesa Sanpaolo al fianco del CIID con il progetto 'per Merito': il prestito d’onore fino a 50 mila euro per il corso annuale

Il CIID, rinomato centro di eccellenza nel mondo per l'Interaction Design, ha annunciato la selezione di talenti in Italia per il suo prestigioso Interaction Design Programme (IDP). In collaborazione con Intesa Sanpaolo, il CIID offre un'opportunità unica ai giovani italiani attraverso il programma "per Merito", un prestito d'onore fino a 50.000 euro per coprire il costo del corso annuale. Il CIID IDP offre agli studenti un'esperienza unica, permettendo loro di trascorrere un anno immersi in un ambiente di apprendimento pratico e creativo insieme a persone provenienti da tutto il mondo. Il programma include corsi su physical e spatial computing, progetti con aziende e laboratori di biomimetica, dove si impara a progettare prodotti, servizi ed ambienti utilizzando le più avanzate tecnologie digitali.

L'IDP è una vera finestra sul mondo dell'Interaction Design, offrendo agli studenti la possibilità di lavorare con aziende di fama mondiale come Enel, Google, Lego e Meta. Il corso è aperto a candidati con qualsiasi background, dall'ingegneria all'arte, e si rivolge sia a neo-laureati che a professionisti già avviati. Il programma si articola in un anno di studio full-time, seguito da sei mesi opzionali dedicati alla preparazione al mondo del lavoro e al networking con le aziende. Gli studenti imparano gli elementi fondamentali dell'Interaction Design, lavorando su problemi e contesti reali e sviluppando progetti innovativi.

Il CIID ha scelto Bergamo come sede per il suo programma in Italia, ospitato nel suggestivo ex Monastero di Astino grazie al supporto del Comune di Bergamo e della Fondazione Mia. Qui, i talenti avranno l'opportunità di esplorare il mondo dell'Interaction Design in un ambiente ricco di storia e tradizione. Il programma "per Merito", offerto in collaborazione con Intesa Sanpaolo, permette agli studenti residenti in Italia di accedere a un prestito d'onore fino a 50.000 euro senza alcuna garanzia richiesta. Questo prestito copre non solo il costo del corso, ma anche spese di vitto, alloggio e trasporto, facilitando l'accesso a una formazione di alta qualità.

Clara Subirats Ribas, ex alunna IDP, ha raccontato: “Al CIID si impara a spingersi oltre i propri limiti, alle proprie conoscenze, aiutati dai compagni di classe e imparando da ognuno di loro. Si apprendono discipline diverse grazie alle quali, alla fine, si riesce a dare forma alle idee: attraverso la prototipazione le idee si trasformano in esperienze concrete, che migliorano la vita delle persone e il loro rapporto con la tecnologia, e questa capacità di dare forma alle cose è dirompente”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con CIID per offrire agli studenti l’opportunità di accedere con serenità a una formazione qualificata, che consente uno sbocco lavorativo concreto. Il nostro prestito d’onore per Merito è pensato per rispondere alle esigenze dei giovani, al loro diritto all’istruzione e alla formazione e rappresenta uno strumento per contrastare l’abbandono scolastico che spesso si accompagna a ragioni di natura anche economica, favorendo l’incontro tra domanda di lavoro e offerta formativa. Dal 2019 Intesa Sanpaolo ha attivato oltre 285 milioni di euro di finanziamenti a circa 17 mila studenti, contribuendo ad alleggerire la spesa delle famiglie e degli studenti che provvedono al proprio mantenimento durante gli studi”, ha aggiunto Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo.

L'IDP del CIID è un'occasione unica per i talenti italiani di dare una svolta alla propria vita professionale, imparando a progettare prodotti e servizi che hanno un impatto positivo sulla vita delle persone e del pianeta. Le iscrizioni sono aperte, e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Copenhagen Institute of Interaction Design.