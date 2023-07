Iren Ambiente-Nippon Gases, insieme per la valorizzazione della CO2 biogenica

Iren Ambiente e Nippon Gases Italia, siglato accordo per la gestione e la commercializzazione della CO2 biogenica

Iren Ambiente, società del Gruppo Iren, e il Gruppo Nippon Gases Italia, specializzato in gas industriali atmosferici e di processo, hanno siglato un accordo di collaborazione per la gestione e la commercializzazione, a seguito della purificazione e liquefazione, della CO2 biogenica derivante dalla digestione anaerobica della frazione organica differenziata effettuata presso il nuovo impianto FORSU di Gavassa (Reggio Emilia), recentemente inaugurato. L’impianto FORSU di Iren Ambiente, che produce compost, biometano e CO2 è alimentato dalla frazione organica differenziata di residui alimentari ed è in grado di garantire il rispetto delle più̀ stringenti specifiche qualitative di purezza e di affidabilità̀ della CO 2 richieste dal mercato alimentare.

A valle dell’impianto di Gavassa è stato installato un impianto di recupero e valorizzazione dell'anidride carbonica biogenica: un processo innovativo che consente la purificazione e liquefazione della CO2 fino a raggiungere la qualità richiesta dal settore alimentare e delle bevande. Un accordo vincente che vede da un lato la valorizzazione della CO2 “a impatto zero” prodotta dall’impianto di Gavassa di Iren Ambiente e dall’altro Nippon Gases che, forte dell’esperienza pluriennale nella produzione e commercializzazione di gas alimentari fornirà a Iren Ambiente il supporto e la consulenza necessari.

Nippon Gases curerà inoltre la formazione del personale Iren Ambiente preposto ad operare come addetto professionale ai gas additivi alimentari, nonché la consulenza necessaria nella stesura delle corrette procedure di carico delle cisterne, di definizione dei lotti di produzione ed emissione dei relativi certificati di analisi.