La rivoluzione digitale dell’industria italiana si dà appuntamento a Vicenza

Le discussioni e le attività relative alla trasformazione digitale attualmente dominano tutte le sfere della vita, ancor più a causa dei potenti effetti della pandemia globale che continuano a diffondersi in tutto il mondo.

Le aziende in particolare stanno affrontando la trasformazione digitale, convinte degli importanti benefici che essa apporta al vantaggio competitivo consentendo loro di arricchire la propria offerta con servizi “intelligenti”; aumentare la flessibilità produttiva; influenzare tempi, costi e qualità del prodotto; raggiungere una maggiore integrazione nella loro catena di approvvigionamento; e, in generale, migliorare l'efficienza tecnica ed energetica dei propri processi industriali. La strategia del singolo imprenditore, quindi, si incastra ed è supportata dalle strategie che i Paesi attuano per facilitare questo processo di trasformazione digitale al fine di mantenere il proprio vantaggio competitivo a livello globale.

Tuttavia, la trasformazione digitale richiede una profonda revisione della cultura dell'innovazione nei Paesi e nelle singole organizzazioni, poiché richiede una riscrittura delle regole del business; la logica della concorrenza; strategie relative alle risorse umane per l'acquisizione, la conservazione e la riassegnazione delle competenze; e le gerarchie che governano i processi di progettazione, produzione e manutenzione del prodotto durante la sua vita utile, il tutto nell'ambito dell'imperativo generazionale generale della sostenibilità.

In questo contesto, i leader aziendali che intraprendono progetti di trasformazione digitale devono capire come utilizzare le tecnologie chiave in modo sostenibile, in modo armonioso, organico, coordinato e proporzionato agli obiettivi specifici dell'organizzazione e per reperire le competenze necessarie, creando o acquisendo loro – per sfruttare queste tecnologie al massimo delle loro potenzialità.