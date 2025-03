Lindt celebra la Pasqua 2025 con una collezione esclusiva tra tradizione e novità

Pasqua 2025, Lindt & Sprüngli Italia lancia la nuova collezione: un viaggio di irresistibile scioglievolezza tra tradizione e novità

Lindt & Sprüngli Italia, parte del Gruppo Lindt & Sprüngli e leader nella produzione di cioccolato premium, celebra la Pasqua 2025 con una collezione esclusiva pensata per offrire un'esperienza di gusto indimenticabile. Ogni proposta unisce raffinatezza e golosità, portando sulle tavole delle festività creazioni eleganti e sorprese irresistibili. Dall'iconico Gold Bunny alle novità della gamma LINDOR, ogni dolce è una vera e propria celebrazione del piacere.

Tra le nuove proposte, spiccano le uova LINDOR, che incantano per la loro cremosità unica. L'inconfondibile scioglievolezza delle praline LINDOR Tiramisù e Lampone si trasforma in un gustoso uovo, perfetto per chi cerca un'esperienza di gusto intensa. Per aggiungere un tocco di magia alla Pasqua, il Gold Bunny Quadrifoglio, edizione limitata, porta con sé un messaggio di dolce fortuna, mentre le Uova Snoopy, dedicate al 75° anniversario del celebre personaggio dei Peanuts, rendono la Pasqua ancora più speciale, regalando un’avventura unica ai più piccoli e ai nostalgici.

Una delle novità più interessanti è l’Uovo LINDOR Tiramisù Boules 320g, che mescola la tradizione italiana con l’innovativa dolcezza di LINDOR. Il suo guscio di finissimo cioccolato al latte, arricchito da croccante granella di wafer e caffè, nasconde al suo interno quattro praline LINDOR Tiramisù, per un'esperienza dal sapore irresistibile. L’Uovo LINDOR Lampone 360g, con il suo doppio strato di cioccolato al latte e morbido lampone, rappresenta una combinazione raffinata, perfetta per chi cerca una novità elegante. Non mancano le proposte più esotiche, come l’Uovo LINDOR Cocco 360g, che avvolge l’inconfondibile scioglievolezza LINDOR al cocco in un guscio di cioccolato al latte, una delizia per gli amanti dei sapori tropicali.

Anche l'iconico Gold Bunny si arricchisce di un tocco speciale quest’anno con il Gold Bunny Quadrifoglio 100g. Con il suo incarto dorato e il simbolo del quadrifoglio portafortuna, questa edizione limitata è il regalo perfetto per celebrare la primavera e augurare felicità in occasione della Pasqua.

Lindt dedica anche un pensiero ai più piccoli e agli appassionati di Peanuts con le Uova Snoopy Latte e Fondente 240g, pensate per il 75° anniversario del simpatico beagle. Le uova di finissimo cioccolato, sia al latte che fondente, sono accompagnate da un incarto esclusivo e una sorpresa a tema Snoopy all’interno, rendendole il regalo ideale per i fan del personaggio.

Infine, per chi cerca un’esperienza golosa e innovativa, l’Uovo Lindt Latte Cocco 240g è un’inedita proposta che unisce la cremosità del cioccolato al latte con una croccante granella di cocco, regalando un'esperienza di gusto fresca e originale.

Con la Pasqua 2025, Lindt continua a sorprendere i suoi consumatori con una collezione che racconta storie di passione, qualità e maestria artigianale. Ogni creazione è pensata per regalare emozioni che restano nel cuore, un morso dopo l’altro, e per rendere ogni momento di festa davvero speciale.