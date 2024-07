MAIRE: presentati i risultati al 30 giugno: ricavi a 158 milioni di euro

MAIRE annuncia i risultati al 30 giugno 2024: ricavi pari a 158 milioni di euro, +35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Oggi, il Consiglio di Amministrazione di MAIRE ha approvato la Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 30 giugno 2024, con risultati finanziari positivi e una crescita continua in tutte le principali aree di business. Nel primo semestre del 2024, MAIRE ha registrato ricavi pari a 158,5 milioni di euro, con un incremento del 35,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento è attribuibile alla solida crescita nelle soluzioni tecnologiche e nei servizi, inclusi i settori della produzione di fertilizzanti, carbon capture e carburanti circolari. L’EBITDA è salito a 38,8 milioni di euro, segnando una crescita del 51,8%, con un margine del 24,5%, in aumento di 270 punti base. Questo miglioramento è dovuto principalmente ai maggiori volumi e al mix favorevole delle soluzioni tecnologiche.

La business unit Integrated E&C Solutions (IE&CS) ha registrato ricavi di 2,5 miliardi di euro, in aumento del 33,4%, grazie alla progressione dei progetti in esecuzione, come l’avanzamento dell’ingegneria e procurement del progetto Hail and Ghasha. L’EBITDA della divisione è salito a 131,6 milioni di euro, con un margine del 5,3%, in crescita di 10 punti base.

Nel primo semestre 2024, MAIRE ha acquisito nuovi ordini per 3,4 miliardi di euro, con la business unit Sustainable Technology Solutions (Gruppo NEXTCHEM) che ha acquisito ordini per 182,2 milioni di euro. Tra i principali progetti acquisiti figurano studi di ingegneria e contratti per il licensing di tecnologie innovative. La business unit Integrated E&C Solutions ha ottenuto nuovi ordini per 3,2 miliardi di euro, tra cui contratti significativi per la realizzazione di impianti in Algeria e Germania. Il portafoglio ordini del Gruppo al 30 giugno 2024 è salito a 16,3 miliardi di euro, grazie agli ordini acquisiti nel semestre.

Alessandro Bernini, Chief Executive Officer di MAIRE, ha commentato: “Siamo orgogliosi di presentare oggi i nostri risultati del primo semestre 2024 che continuano a mostrare una solida crescita a doppia cifra degli indicatori chiave e un aumento della redditività. La business unit Sustainable Technology Solutions beneficia di una forte domanda per il suo portafoglio di tecnologie, rafforzato dalle acquisizioni di HyDEP e GasConTec. Allo stesso tempo, continuiamo ad affrontare l'attuale ciclo di investimenti energetici espandendo la nostra capacità ingegneristica: il nostro attuale organico di oltre 8.500 persone è stato ulteriormente potenziato grazie alla recente acquisizione del Gruppo APS, che porterà a bordo un team multidisciplinare di quasi 300 professionisti. Il robusto portafoglio ordini di 16,3 miliardi di euro e la conseguente maggiore visibilità sulla crescita futura del Gruppo testimoniano l'efficacia delle nostre iniziative strategiche”.

Il progetto Hail and Ghasha, aggiudicato a Tecnimont per 8,7 miliardi di dollari, sta procedendo secondo i piani, con un avanzamento del 23% nelle attività di ingegneria e procurement. Tra i fatti salienti post-chiusura del semestre, il 4 luglio 2024 MAIRE ha conferito KT TECH a NEXTCHEM, aumentando la propria partecipazione a quest’ultimo all’82,13%. Inoltre, il 16 luglio 2024, MAIRE ha collocato un finanziamento Schuldschein Sustainability-linked di 200 milioni di euro, destinato principalmente al rimborso di finanziamenti esistenti. Il 30 luglio 2024, MAIRE ha acquisito il Gruppo APS per 7,7 milioni di euro, espandendo la propria capacità esecutiva con circa 300 nuovi professionisti.

MAIRE conferma la Guidance 2024, prevedendo una crescita accelerata dei ricavi e dell’EBITDA nel secondo semestre, sostenuta dall’attuale portafoglio ordini e dall’avanzamento dei progetti. Gli investimenti saranno orientati all’espansione del portafoglio tecnologico e all’innovazione digitale. La disponibilità netta adjusted è attesa in aumento grazie alla generazione di cassa operativa.

Nel primo semestre 2024, MAIRE ha incrementato il proprio organico a oltre 8.500 dipendenti. Il Gruppo ha anche avanzato nel suo piano di sostenibilità, con nuovi impianti fotovoltaici e iniziative per ottimizzare il consumo di acqua. La governance e la sostenibilità rimangono al centro della strategia aziendale, con un aumento del peso degli obiettivi ESG nel piano di incentivazione a lungo termine e la partecipazione alla stesura di un position paper sulla governance responsabile.

Al 30 giugno 2024, il programma di Euro Commercial Paper di MAIRE risulta utilizzato per 126,9 milioni di euro, con scadenze tra luglio 2024 e giugno 2025 e un tasso di interesse medio ponderato del 5,205%. MAIRE continua a dimostrare una crescita robusta e una forte posizione strategica nel settore, sostenuta da acquisizioni strategiche e un solido portafoglio ordini.