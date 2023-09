Milano: nasce il portale “Cyber Secure City” per cittadini e imprese

Comune di Milano e Milano Smart City Alliance insieme per "Cyber Secure City", il portale dedicato alla sicurezza informatica

Prende il via oggi il portale online “Cyber Secure City”, accessibile a tutti e gratuito, dedicato alla formazione e informazione dei cittadini sui temi della sicurezza informatica La nuova piattaforma nasce dalla collaborazione tra il Comune di Milano e Milano Smart City Alliance, l’iniziativa promossa da Assolombarda insieme a 12 imprese (A2A, Accenture, ATM, Cisco, Coima, Dassault Systèmes, Enel X, Fastweb, IBM, Siemens, Signify, TIM) che dal 2020 favorisce una stretta collaborazione fra pubblico e privato sui temi dello sviluppo della città intelligente e sostenibile, attraverso la sperimentazione e la realizzazione di iniziative concrete per la città, i suoi cittadini e le imprese.

Attraverso percorsi di formazione gratuiti forniti da Accenture, Cisco, Ecole, Fastweb e IBM per diffondere la consapevolezza sui temi della sicurezza informatica, in modo semplice e intuitivo, Cyber Secure City si rivolge a cittadini (studenti, professionisti e over 65), imprese e istituzioni, interessati a conoscere le potenzialità e i rischi legati all'utilizzo della tecnologia, a proteggersi da rischi e truffe, ad approfondire le nuove tecnologie, ad acquisire nuove competenze e a migliorare le proprie. Inoltre, il portale mette a disposizione corsi in più di 15 lingue (inglese, francese, arabo e cinese) e dà accesso all’acquisizione di crediti formativi e certificazioni.

Gioia Ghezzi, Vicepresidente di Assolombarda e Presidente della Milano Smart City Alliance, dichiara: “Cyber Secure City è un perfetto esempio delle potenzialità che nascono dalla collaborazione tra pubblico e privato. Con questa iniziativa poniamo l’accento su un tema fondamentale per una città sempre più smart: la sicurezza informatica. Grazie alla collaborazione con alcune delle realtà più innovative del territorio (Accenture, Cisco, Ecole, Fastweb attraverso la sua Digital Academy e IBM attraverso la sua piattaforma SkillsBuild, le prime aziende che hanno aderito al progetto offrendo gratuitamente corsi e percorsi) puntiamo a incrementare il livello di conoscenza informatica tra i cittadini, i professionisti e le istituzioni, promuovendo un uso sempre più consapevole degli strumenti digitali".