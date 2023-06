MISAF 2023, Milano accoglie 60 imprese asiatiche di calzature e accessori

MISAF 2023, l'inaugurazione a Milano: la manifestazione accoglie oltre 60 imprese di calzature e accessori

È iniziato oggi MISAF 2023: la manifestazione accoglierà fino a giovedì 15 giugno, presso gli East end studios di via Mecenatea a Milano, oltre sessanta prestigiose imprese asiatiche di calzature e accessori. Tra i partecipanti non vi saranno solo aziende che effettuano la sola produzione della componentistica, ma anche imprese che intendono esporre i brand da loro creati. Ad intervenire nel corso dell'evento di inaugurazione, tra gli altri, la Segretaria della China Chamber of Commerce Wang Ying, il Presidente Italy China Council Foundation Mario Boselli, il Vicepresidente dell'Associazione cinese del cuoio e Presidente dell'Associazione dei produttori di calzature del Guangdong Liu Suilong e Xiaomei Yin, Organizzatrice MISAF 2023.

Tra le proposte presentate ai buyer, agli addetti ai lavori e alla stampa internazionale, spiccano le creazioni di sheme, uno dei brand leader per le calzature femminili di alta qualità in Cina. L'azienda, fondata nel 1998 dalla designer Linda Liu dopo un viaggio in Kenya, si rivolge a donne eleganti, indipendenti e cosmopolite, ed elenca tra i suoi valori fondanti “eleganza, passione, libertà, sensualità”.

Presente al MISAF 2023 anche Panthink, azienda calzaturiera di fast-fashion. Fondata nel 2011 ha la sua sede centrale a Chaozhou, nella provincia del Guangdong, e specializzata nella produzione di sandali e pantofole. Attualmente, è il miglior produttore di jelly shoes in Asia e i suoi prodotti vengono esportati negli Stati Uniti, in Europa e in Australia. I brand che l’azienda presenterà a Milano sono Panthink e Abysea. Oltre alla sua collezione, Panthink Footwear produce scarpe per diversi brand famosi, tra cui Karl Lagerfeld in Francia, Zara in Spagna, Superga in Italia, Aldo, Steve Madden e Dkny negli Stati Uniti, così come per i maggiori portali di e-commerce (tra cui Asos e Fashion Nova).

L'intervista di affaritaliani.it a Wang Ying, Segretaria della China Chamber of Commerce

"La Cina è riuscita a crescere molto grazie allo sviluppo della tecnologia, nonostante partisse da un mercato medio-basso. Partecipare al MISAF significa soprattutto promuovere la collaborazione tra Italia e Cina, poiché dal punto di vista dei rapporti commerciali sono due realtà complementari. La Cina si trova in una fase in cui vorrebbe incrementare la qualità della propria produzione. Tramite la manifestazione, l'obiettivo è promuovere le aziende cinesi al fine di renderle più conosciute nel mondo e raggiungere più rapidamente gli obiettivi di miglioramento", ha spiegato Wang Ying, Segretaria della China Chamber of Commerce.

Il commento ad affaritaliani.it di Mario Boselli, Presidente Italy China Council Foundation

"Negli ultimi anni la Cina è diventata uno dei mercati più interessanti. Inoltre, è in continuo sviluppo: le prospettive future lasciano pensare che per il segmento alto, quello del prêt-à-porter, offrirà ulteriori e nuove opportunità", ha commentato a margine dell'evento il Presidente Italy China Council Foundation, Mario Boselli. "Consideriamo la Cina un partner essenziale per il futuro del nostro sviluppo".

Per quanto riguarda l'importanza del Misaf, Boselli ha sottolineato la complementarità dei mercati europeo e asiatico: "Noi esportiamo in Cina l'alto di gamma, quindi il massimo della creatività e dell'innovazione; le aziende asiatiche, tra cui quelle che sono qui presenti oggi, esportano dei prodotti di qualità a un buon livello di creatività a costi inferiori rispetto ai nostri. Le due offerte, quindi, sono complementari e possono coesistere", ha concluso il Presidente.

Le dichiarazioni di Liu Suilong, Vicepresidente dell'Associazione cinese del cuoio e Presidente dell'Associazione dei produttori di calzature del Guangdong, ad affaritaliani.it

"Guangdong è da sempre una delle maggiori province della Cina, dal punto di vista della produzione nel settore delle calzature: un terzo della produzione delle calzature della Cina proviene dalla provincia di Guangdong. La nostra Associazione aiuta le imprese cinesi del settore per gli affari commerciali, nazionali e internazionali. Vogliamo aiutare le aziende a esportare i prodotti nel mercato internazionale", ha raccontato Liu Suilong, Vicepresidente dell'Associazione cinese del cuoio e Presidente dell'Associazione dei produttori di calzature del Guangdong.

Liu Suilong ha poi aggiunto: "Ho visitato la fiera e ho visto molte imprese provenienti dalla provincia di Guangdong: sono lieto che possano partecipare a questa esibizione, così che possano esportare i propri prodotti ed essere conosciute da più mercati, anche a livello internazionale. Auguro buoni affari a tutti".

Le parole di Xiaomei Yin, Organizzatrice MISAF 2023, ad affaritaliani.it

"Questa è la seconda edizione del MISAF che si svolge in presenza, dopo la prima del 2019: è il simbolo della ripresa dell'economia, anche per il settore delle calzature. Poiché il mercato attuale presenta numerosi cambiamenti, nel corso di questa edizione vogliamo portare anche alcune novità riguardanti i prodotti per i clienti, i buyer e per i negozianti europei", ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Xiaomei Yin, Organizzatrice MISAF 2023.