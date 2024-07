Open Fiber e FibreConnect insieme per la transizione digitale delle imprese italiane

Open Fiber e FibreConnect: al via la partnership per facilitare la transizione digitale delle imprese italiane attraverso la fibra ottica

FibreConnect, operatore indipendente che offre servizi di connettività ad alte prestazioni in modalità wholesale only per le imprese situate nelle Aree Industriali e Artigianali (AIA) italiane, ha annunciato una partnership strategica con Open Fiber, il più grande operatore wholesale only di fibra ottica FTTH in Europa. Questo accordo mira a facilitare la transizione digitale delle imprese italiane attraverso lo sviluppo delle connessioni in fibra ottica.

La collaborazione tra FibreConnect e Open Fiber, che prevede l’interfacciamento delle rispettive reti, è finalizzata ad aumentare la copertura offerta ai clienti, ottimizzando gli investimenti e accelerando lo sviluppo della rete. Grazie a questo accordo, entrambi gli operatori potranno offrire ai rispettivi clienti ISP (Internet Service Provider) la possibilità di raggiungere con collegamenti in fibra ottica un numero maggiore di distretti industriali e produttivi.

Questa partnership è di importanza strategica per l’Italia, in quanto le imprese, soprattutto le PMI, spesso faticano a tenere il passo con la transizione digitale e a competere a livello europeo. In Italia, gli investimenti in ambito ICT sono trainati principalmente dalle grandi imprese, mentre circa 5 milioni di Piccole e Medie Imprese, che rappresentano oltre il 70% del tessuto economico nazionale, si trovano in Aree Industriali e Artigianali situate fuori dai centri urbani.

“La partnership siglata è di grande rilievo perché rappresenta un importante esempio di collaborazione: due operatori wholesale, che hanno tra i loro obiettivi principali lo sviluppo delle imprese sul territorio italiano, hanno scelto di collaborare e complementare le rispettive coperture. I nostri clienti potranno accedere alla copertura garantita da Open Fiber anche al di fuori delle aree industriali, così come i clienti di Open Fiber potranno accedere alla nostra copertura nelle aree industriali. Vogliamo mettere il maggior numero di imprese possibili nelle migliori condizioni per cogliere i vantaggi offerti dalla tecnologia e, di conseguenza, far crescere il proprio business”, ha commentato Renzo Ravaglia, CEO e Co-Founder di FibreConnect.

Stefano Mazzitelli, Direttore Mercato Business di Open Fiber, ha sottolineato: “Stringere accordi strategici come quello di oggi è essenziale per un’azienda come Open Fiber che ha l’obiettivo di diffondere in Italia la fibra ottica FTTH e la connettività ultrabroadband. In particolare, la collaborazione con FibreConnect permetterà di ridurre i tempi di sviluppo della rete ultraveloce e di fornire, tramite i nostri operatori partner, la connettività Gigabit a un vasto bacino di aziende e industrie che necessitano delle tecnologie di ultima generazione per competere a livello globale”.

L’accordo si inserisce nel contesto delle iniziative volte a raggiungere gli obiettivi europei previsti dal Digital Compass e ripresi dalla Strategia Italiana per la banda ultralarga, nonché dal Piano Italia a 1 Giga finanziato dal PNRR. Tali iniziative mirano all’implementazione di servizi per la connettività, oggi fondamentali per l’innovazione delle imprese italiane, che potranno così usufruire di servizi come Cloud, Smart Manufacturing e Internet of Things (IoT).

Ad oggi, FibreConnect, nata dall’iniziativa di un gruppo di esperti di telecomunicazioni e il Fondo Infrastrutture per la Crescita - ESG di Azimut Libera Impresa, ha reso disponibile la fibra ottica a oltre 40.000 imprese dislocate in 85 diverse AIA su tutto il territorio nazionale. Ha inoltre attivato una dorsale di rete di lunga distanza con circa 4.000 km di fibra ottica che collega 20 PoP e i principali Internet Exchange nazionali, equipaggiata con sistemi di trasmissione ad altissima capacità. Recentemente, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha concesso un finanziamento di 50 milioni di euro all’azienda per sostenere lo sviluppo di una rete in fibra ottica FTTH in Italia, con il progetto che ne prevede la conclusione entro il 2027.

Open Fiber, dal canto suo, ha portato la connettività in fibra ottica FTTH in 239 città di grandi e medie dimensioni e in circa 5000 piccoli comuni delle aree bianche, operando in 9 regioni interessate dal piano Italia a 1 Giga. Quest’anno, Open Fiber ha ricevuto il prestigioso Ftth Council Europe Operator Award 2024, riconoscimento europeo per il contributo allo sviluppo delle infrastrutture in fibra ottica FTTH.