Premio ANGI 2024: conclusa la 7ª edizione degli Oscar dell'Innovazione

Roma, consegnati durante il Premio ANGI 2024 oltre 30 riconoscimenti per celebrare il genio italiano e il futuro dell'innovazione

Si è svolta ieri a Roma la 7ª Edizione del Premio Nazionale ANGI – Oscar dell'Innovazione, un evento simbolo per il panorama tecnologico e creativo italiano. La storica Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, presso la Camera di Commercio, ha ospitato una manifestazione dedicata a celebrare il genio e il talento dei giovani innovatori del nostro Paese.

Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), l'evento ha previsto l'assegnazione di oltre 30 premi, con la partecipazione di più di 15 startup e numerosi opinion leader provenienti dal mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Un'occasione unica per dar voce alle eccellenze che stanno plasmando il futuro tecnologico ed economico dell'Italia.

La giornata si è aperta con il saluto istituzionale di Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Una manifestazione straordinaria, che da risalto al genio italiano, al Made in Italy e alla voce dei giovani innovatori, pilastri fondamentali per il progresso economico e sociale del nostro Paese.”

A moderare l'evento, le voci di Paolo Petrecca, Direttore di RaiNews24, e Ylenia Totino , conduttrice televisiva, che hanno guidato il pubblico attraverso un programma denso di interventi e confronti. Tra gli ospiti di spicco, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, e il Sottosegretario Alessandro Morelli, che hanno discusso delle politiche economiche e sociali a sostegno dell'innovazione.

In rappresentanza delle istituzioni europee, Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, ha portato il proprio contributo, mentre il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha inviato un videomessaggio.

Tra i numerosi premi assegnati durante l'evento, spicca quello consegnato da Marco Travaglini, CEO di Mama Industry, main sponsor dell’ANGI, ad Alessandra Bonavina, regista del documentario Lunar City, vincitrice nella categoria “Aerospace”. Il documentario di Bonavina si concentra sulla missione attualmente in corso, guidata dalla NASA in collaborazione con diverse nazioni, che ha come obiettivo la colonizzazione della Luna entro il 2028.

Un riconoscimento importante, che ha offerto l'occasione per riflettere sull'innovazione anche nel contesto delle collaborazioni internazionali. I viaggi nello spazio, infatti, rappresentano un tema capace di unire l'umanità verso obiettivi comuni, spingendo i confini del possibile e consolidando il ruolo della scienza come ponte tra Paesi.

La mattinata è proseguita con la consegna di molti altri premi e la presentazione del VII Osservatorio ANGI Ricerche, realizzato in collaborazione con Lab21.01. Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico ANGI, e Adelina Chiara Balsamo, Partner di Lab21.01, hanno illustrato i risultati della ricerca, rivelando le difficoltà che i giovani incontrano nell'accedere al mondo dell'innovazione e delineando le opportunità future.

L'evento ha ottenuto il patrocinio di importanti istituzioni come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e la Regione Lazio, oltre al sostegno di sponsor di prestigio tra cui Gruppo FS Italiane, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Mama Industry, Tinexta Cyber, TeamSystem, TNotice, Bayer, e agli official sponsor: FlixBus, Errebian, Ciù Ciù, Cottorella, Marzullo, Ephemera, Farmogal, Caffè Milani, Electo, Ypsilon, T3 Group, DoubleYou.

La 7ª Edizione del Premio Nazionale ANGI non è solo un riconoscimento delle eccellenze presenti, ma un'opportunità per tracciare le linee guida di un futuro sempre più innovativo, sostenibile e digitale.

L'intervista di Affaritaliani a Marco Travaglini, CEO di Mama Industry, main sponsor di ANGI

"Sono felice di essere al Premio ANGI 2024 per i Giovani Innovatori. Anche quest'anno si conferma come una kermesse interessante, ricca di persone che contribuiscono con le loro idee e progetti all'innovazione nel nostro Paese. Vorrei, però, essere la 'pecora nera' dell'evento, affrontando un tema cruciale: quello della democratizzazione dell'innovazione”.

Travaglini ha spiegato come oggi non ci si possa limitare a rimanere nel “recinto' degli innovatori”, ossia tra coloro che si scambiano opinioni e idee all'interno di un ecosistema già consolidato, ma si dovrebbe cercare di allargare questo contesto, renderlo più accessibile, più “democratico“. Dovrebbe quindi diventare un ambiente in cui tutte le persone possano entrare in contatto con il mondo dell'innovazione.

“Per raggiungere questo obiettivo”, ha proseguito Travaglini, “è fondamentale mettere in campo strumenti, azioni e strategie che permettono almeno un primo passo per coloro che l'innovazione non la conoscono, non la vedono o la percepiscono come distante. Penso, ad esempio, agli imprenditori di piccole dimensioni, attivi in settori tradizionali o di base, come quelli storici italiani che oggi sono in difficoltà. Si parla molto, ad esempio, dell'indotto dell'automotive: lì si dovrebbe lavorare per introdurre modelli innovativi, capaci di andare oltre la semplice produzione di componenti e valorizzare invece l'intera filiera. Questo approccio potrebbe aprire le porte a un nuovo modello imprenditoriale, un nuovo modo di generare valore. Spero che, da questo evento, emerga una visione più inclusiva e concreta dell'innovazione, capace di coinvolgere tutti”.