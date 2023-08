Open Fiber, a Canosa di Puglia partiti i cantieri per la fibra ottica

Gli scatti d'Affari

Open Fiber: arriva a Canosa di Puglia la fibra ottica, nuova rete ultraveloce finanziata con i fondi del Pnrr

Al via a Canosa di Puglia il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR. L’intervento prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 2.439 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 4.628 unità immobiliari (abitazioni, imprese e uffici della Pubblica amministrazione).

I lavori sono stati già avviati nella ‘Zona 167’ e proseguiranno nelle prossime settimane in altre zone cittadine. Tra gli edifici coperti dalla rete FTTH di Open Fiber ci sono diversi istituti scolastici e uffici della Pa, il Pronto soccorso dell’ospedale “Caduti in Guerra” e il Centro Unico di Prenotazione, il Commissariato di Polizia, la Stazione ferroviaria, il Centro Infanzia Sociale “Sonia” e alcuni siti storico-artistici.

La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo: le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera.

L’intervento su Canosa di Puglia prevede il riuso di infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale.