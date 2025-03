Sky Business, il calcio della Serie BKT 2024/2025 conquista i locali italiani

Sky Business: la Serie BKT 2024/2025 arriva nei locali e hotel italiani con quattro match a turno e highlights a partire dal 28 marzo

Il calcio della Serie BKT 2024/2025 si prepara a conquistare anche bar, ristoranti e hotel di tutta Italia grazie a Sky Business, che da venerdì 28 marzo porterà in esclusiva quattro match a turno della serie cadetta, oltre a tutti i playoff, i playout e gli highlights delle partite.

Un'opportunità importante per gli esercenti abbonati, che potranno arricchire la propria offerta e trasformare i propri locali in veri e propri punti di ritrovo per tifosi e appassionati. Un'occasione non solo per offrire intrattenimento di qualità, ma anche per valorizzare il proprio business: secondo una ricerca commissionata da Sky Business, infatti, i locali che trasmettono eventi sportivi registrano in media un +19% di incassi nelle giornate di diretta.

La programmazione calcistica parte venerdì 28 marzo con Spezia-Brescia (ore 20:30), per proseguire il 29 marzo con Sampdoria-Frosinone (15:00), e sabato 30 marzo con Carrarese-Bari (15:00) e Salernitana-Palermo (17:15). Una selezione di incontri ad alto tasso emotivo, in linea con lo spirito popolare e territoriale della Serie BKT, che da sempre accende la passione nelle province italiane.

Secondo una recente indagine Nielsen, sono oltre 4 milioni gli italiani che seguono i grandi eventi sportivi fuori casa, nei locali pubblici. Un trend in costante crescita che Sky Business intercetta e valorizza, offrendo ai gestori un prodotto di alta qualità, 7 giorni su 7.

L'arrivo della Serie BKT si inserisce in una proposta sportiva già estremamente completa: Sky Business trasmette infatti tutta la Serie A ENILIVE, le coppe europee (Champions League – inclusa la migliore partita del mercoledì sul canale Prime Sportsbar – Europa League e Conference League), oltre a Premier League, Bundesliga, e altri grandi eventi internazionali tra cui Formula 1, MotoGP, tennis ATP e WTA. Per bar, ristoranti e hotel, è l'occasione di offrire ai clienti un'esperienza sportiva immersiva e di fidelizzare un pubblico appassionato, sempre più abituato a vivere lo sport in compagnia.