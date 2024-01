Stantup Service chiude il 2023 con grande successo

Stantup Service, concluso il 2023 con grande successo: acquisito il 10% di Ikonika e annunciata la partnership con Treedom e Fastweb

Dopo quello che verrà ricordato come l’annus horribilis dell'energia, Stantup Service, società di consulenza e sviluppo software per il settore energetico, tira le somme del 2023, ed il bilancio è più che positivo. La società, guidata dal CEO Giuseppe Dell’Acqua Brunone e controllata per il 51% da Rocket, ha chiuso importanti accordi commerciali e di collaborazione, rafforzando il suo posizionamento di leader del settore.

Tra questi, l’annuncio dell’acquisizione del 10% di Ikonika, startup nel settore dello sviluppo software con un focus sulle utilities, tra cui un'applicazione per invio automatizzato di promemoria e software per la business intelligence. Stantup prevede di integrare i prodotti e servizi di Ikonika nel proprio marketplace e suite software, puntando a diventare un abilitatore tecnologico e di business nel settore Enertech, e di acquisire il 40% dell’azienda entro il 2025.

Pochi mesi dopo, arriva la firma dell’accordo triennale con Fastweb, colosso mondiale nelle telecomunicazioni, per gestire end-to-end la nuova linea di business dedicata alla vendita di energia. Un accordo importante, che rappresenta un consolidamento del ruolo di Stantup come partner chiave nel settore energetico. Grandi successi e soddisfazioni anche per quel che riguarda gli eventi e la formazione. La seconda edizione del Ravello Energy Festival, la convention di due giorni organizzata da Stantup e rivolta a CEO, Manager e addetti ai lavori delle Enertech, ha radunato decine di professionisti, aprendo un dialogo costruttivo sulle sfide e le opportunità future del comparto.

Durante il Festival, inoltre, si è riconfermata la partnership tra con l’Utility Day, l’evento per le imprese del settore della vendita di energia, e un accordo con Treedom, la piattaforma di e-commerce che consente di piantare alberi in diversi paesi in tutto il mondo. Per ogni partecipante alla prossima edizione di Ravello Energy Festival, Stantup pianterà un albero, contribuendo a far crescere la foresta mondiale.

“Considero Treedom una vera e propria enertech mondiale, che grazie al suo innovativo modello di business dona energia al pianeta usando la tecnologia. La partnership con Treedom inizierà ufficialmente il prossimo anno a Ravello, e sono certo continuerà nel tempo. Per me questa collaborazione rappresenta il primo passo verso l’obiettivo far diventare Stantup una società impegnata seriamente e concretamente nelle politiche ESG, e la nascita di una nostra foresta”, ha commentato Giuseppe Dell’Acqua Brunone, CEO di Stantup.

Stantup Service ha dimostrato di godere della fiducia degli operatori del settore energetico attraverso il successo rapido del suo corso "Energy Lab", che ha già superato la quota di 1000 iscritti. Questo corso si afferma come un programma formativo specificamente dedicato alla preparazione di collaboratori nel settore dell'energia.