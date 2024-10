Patrizia rileva il 40% di Greenthesis, leader italiano nella gestione rifiuti

Patrizia: completa investimento quota 40% in Greenthesis gruppo gestione rifiuti

Patrizia, partner leader nel settore degli investimenti in economia reale, ha completato l'acquisizione di una quota del 40% in Greenthesis S.p.A., la principale società italiana indipendente e integrata di gestione e recupero dei rifiuti. L’operazione, si legge in una nota, "che rafforza l’impegno strategico di Patrizia verso le infrastrutture europee di mid-market", attribuisce a Greenthesis un valore azionario di circa 340 milioni di euro e accresce il portafoglio paneuropeo della società nel segmento della produzione di energia dai rifiuti (Efw), con l’obiettivo di contribuire a guidare il processo di transizione energetica globale. A seguito dell’acquisizione e del processo di delisting, il 100% delle azioni è ora detenuto da Patrizia (per il 40%) e dalla famiglia Grossi (per il 60%).

Greenthesis, spiega il comunicato, possiede e gestisce circa 20 siti industriali, prevalentemente nel nord e nel centro Italia, dedicati alla gestione dei rifiuti, alla produzione di energia da rifiuti “Efw”, alle attività di bonifica ambientale e alle attività di gestione di discariche. Matteo Andreoletti, Head of Infrastructure Equity di Patrizia per l'Europa e il Nord America, ha commentato: "Il completamento di questo investimento è un traguardo fantastico per Patrizia. Siamo felici di collaborare con la famiglia Grossi e di accompagnare Greenthesis nella prossima fase del proprio percorso".