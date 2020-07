Piazza Affari chiude in leggero calo. Giù Banco Bpm, brilla Inwit

Piazza Affari chiude in leggero calo una giornata complicata e volatile: nonostante una serie di dati macro sopra le attese e l'annuncio di Pfizer che ha parlato di esiti positivi per un vaccino per il Coronavirus il Ftse si e' fermato a -0,23% a quota 19330 punti.

Sul paniere principale in evidenza Nexi, che balza di oltre il 4%: ieri il gruppo ha annunciato la chiusura dell'acquisizione delle attivita' di merchant da Intesa Sanpaolo e oggi entrano in vigore gli incentivi ai pagamenti digitali decisi dal Governo.

Le vendite hanno pesato sull'industria e sul settore auto, con Fiat Chrysler in calo dell'1,77% dopo il dato sulle immatricolazioni negli Stati Uniti. Soffrono le banche: Banco Bpm (-2,26%) paga le ipotesi di un'aggregazione, smentita con Mps, che richiederebbe un rafforzamento patrimoniale. Corre Inwit, bene i farmaceutici e le reti, mista l' energia.

Borse europee chiudono deboli, Spread a 165 punti

Anche le altre principali Borse europee chiudono la seduta in terreno negativo, sulla scia dell'apertura contrastata a Wall Street. Parigi a -0,20%, Francoforte cede lo 0,40%, Londra perdo lo 0,20%. Lo spread chiude a 165 punti base, in calo dai 170 punti indicati nel finale di martedì.