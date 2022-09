Pnrr, la Commissione Ue dà il via libera a tranche da 21 mld per l'Italia

La Commissione Ue pronta a dare via libera a 21 miliardi del Pnrr

La Commissione europea è pronta a dare il via libera alla seconda rata di finanziamenti per l'Italia da 21 miliardi di euro dal Recovery fund. Da Bruxelles sta per arrivare la valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine giugno, che certifica il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nel Pnrr per il primo semestre del 2022. E' quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.

"La Commissione europea valuta attentamente la capacità del Governo e delle Amministrazioni centrali e locali di rispettare gli impegni presi sia in termini quantitativi (obiettivi) sia qualitativi (traguardi), evidenziando i passi significativi compiuti nell’attuazione del Pnrr, spiegano le stese fonti. In particolare, entro il 30 giugno 2022 sono state realizzate importanti riforme come quella che introduce la nuova sanità territoriale, il completamento della riforma della pubblica amministrazione, le norme in materia di appalti pubblici e le riforme per il sistema dell’istruzione. Tra gli investimenti, sono stati assegnati i fondi per le riqualificazioni e valorizzazione dei territori, per il rilancio dei borghi e del patrimonio culturale tra cui parchi e giardini storici, per il miglioramento dell'efficienza energetica di cinema, teatri e musei. Altre risorse hanno supportato nuovi progetti di connessione digitale e nel campo della ricerca, per la strategia nazionale dell’economia circolare e per il programma nazionale per la gestione dei rifiuti, oltre a segnare passi avanti per la creazione di una filiera di produzione dell’idrogeno.

Dopo l’ufficializzazione della valutazione positiva preliminare da parte della Commissione europea, per l’esborso della seconda rata serviranno circa due mesi. E’ infatti necessario il via libera finale del Comitato economico e finanziario - il braccio tecnico del Consiglio dei ministri Ue delle Finanze (Ecofin) -, passaggio che richiede un massimo di quattro settimane. Entro circa un altro mese dal parere tecnico, Bruxelles erogherà all’Italia la rata di 21 miliardi di euro. Intanto, il Governo è al lavoro sui 55 traguardi e obiettivi da conseguire entro fine anno e che daranno diritto a richiedere a Bruxelles la terza rata di finanziamenti, pari a ulteriori 19 miliardi di euro.

L’azione del Governo punta a realizzare in anticipo numerosi obiettivi, già a settembre e poi in ottobre, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2022. Si tratta di circa il 50% degli interventi, sui quali la Commissione europea eserciterà la sua valutazione. Tra le misure già realizzate ci sono la riforma delle commissioni tributarie, quella degli istituti tecnici e professionali, mentre si sta completando quella volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati; inoltre sono stati approvati i piani di investimento per la rigenerazione urbana nelle città metropolitane, gli interventi per la bonifica dei siti orfani, l’istituzione del fondo per l’housing universitario, l’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e nuove risorse per la transizione digitale dei Comuni.

Il monito di Weber: "I fondi del Pnrr arriveranno solo compiendo le riforme Draghi"

Critiche in Germania contro il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, per aver fatto campagna elettorale per Forza Italia contribuendo così - secondo i detrattori - ad aver portato un governo di estrema destra alla guida del Paese. La tesi difensiva di Weber è quella portata avanti da diverse settimane, almeno da quando si recò in Italia per portare il suo sostegno alla coalizione. L'eurodeputato tedesco, presidente del Gruppo del Ppe, è convinto che "grazie al coinvolgimento di Forza Italia nell'alleanza di Meloni, la nuova coalizione di governo in Italia ha chiare priorità europeiste e la volontà di approfondire le relazioni con Bruxelles e rafforzare l'Europa".

In ogni caso ha precisato che in Germania sarebbe il primo a "fornire i mattoni per il muro contro l'estrema destra" ma "l'Italia è l'Italia". L'atto di fede di Weber - lui stesso l'ha definito così - si basa sulla convinzione che i forti venti contrari economici e una recessione in vista di questo inverno, costringeranno Roma a "governare dal centro". Inoltre, "Meloni sa che potrà ottenere i fondi del Recovery solo se saranno attuate le riforme in cui si è impegnato Draghi". Ma al suo partito ciò non basta. "Il Ppe non ha come compito quello di portare i nazionalisti di destra e dell'estrema destra al governo", ha tuonato il leader della Csu Markus Soder dopo una riunione dei dirigenti della Csu.

"Abbiamo sempre messo in chiaro che innalzeremo un muro contro i gruppi neofascisti di destra estrema, ed è l'opinione schiacciante della Csu", ha chiarito al termine di un incontro che - secondo i media tedeschi - non è stato facile per Weber. Il capogruppo Alexander Dobrindt gli avrebbe chiesto di "escludere le collaborazioni con i post-fascisti", secondo quanto riferito dai partecipanti alla Suddeutsche Zeitung. "Il centrodestra non dovrebbe mai sostenere "coloro che tengono le staffe dei nazionalisti di destra in Europa", ha dichiarato poi Dobrindt in televisione.