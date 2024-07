Sergio Rossi sceglie Paul Andrew, ecco chi è il nuovo direttore artistico

Moda, Sergio Rossi sceglie Paul Andrew

Paul Andrew è stato nominato nuovo direttore creativo di Sergio Rossi, marchio di calzature parte del Lanvin Group. La nomina di Andrew, già direttore creativo di Ferragamo dal 2019 al 2021, è effettiva da subito. La sua prima collezione per il brand italiano sarà quella della primavera-estate 2025.

Helen Wright, CEO di Sergio Rossi, ha espresso grande entusiasmo per questa scelta: "Paul Andrew è un talento straordinario, perfetto per dirigere la direzione creativa del nostro storico marchio. È conosciuto a livello mondiale per il suo design innovativo e la sua abilità tecnica, oltre a possedere un profondo rispetto per la tradizione del nostro marchio e una comprensione intuitiva dei nostri clienti diversificati. La sua energia creativa sicuramente catturerà l'immaginazione delle donne che amano Sergio Rossi, oggi e in futuro".

Paul Andrew è emerso come figura di spicco nella nuova generazione di designer, affinando la sua estetica e competenza tecnica attraverso esperienze con note case di moda come Donna Karan, Calvin Klein, Narciso Rodriguez e Alexander McQueen. Ha lanciato la sua linea di calzature nel 2013, e il successo ottenuto gli ha valso il premio Cfda/Vogue Fashion Fund nel 2014.

Entrato in Ferragamo nel 2016 come design director per le calzature femminili, è stato promosso l'anno successivo a direttore creativo per le donne e, dopo il successo delle sue collezioni, è diventato direttore creativo di tutte le categorie della maison, primo a ricoprire tale ruolo da quando lo stesso Salvatore Ferragamo guidava l'azienda.