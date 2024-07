Moda, anche il fashion va in crisi. Saldi flop e ritardi sulla nuova stagione

Moda, primo trimestre negativo per il fashion. Ripresa solo nel 2025

Sita Ricerca, società di consulenza e ricerche di mercato sul consumatore appartenente al Gruppo Pambianco e specializzata nei settori lifestyle e retail, ha illustrato nel webinar del 2 luglio 2024 "Scenari e previsioni 2024-25. Consumi fashion, bijoux e I.A" alcuni dati e trend di consumo del comparto fashion raccolti tramite il proprio consolidato Fashion Consumer Panel. Il primo trimestre 2024 è stato un periodo di sofferenza per il mercato Fashion che ha registrato una contrazione della spesa pari al -1,2% appena mitigata da una leggera crescita dei prezzi (+0,6%). La flessione è stata causata da un andamento poco brillante dei saldi e dall’attacco ritardato della nuova stagione dovuta alle condizioni climatiche negative che tali sono rimaste anche nei mesi immediatamente successive.

Il risultato del traffico, cioè la misurazione degli ingressi nei negozi, in calo del -3,1% certifica ulteriormente questo risultato. In questo quadro si sono comunque distinti i Factory Outlet Center: la crescita delle frequentazioni (+5,7%) in questo formato distributivo si è tradotta a sua volta in un trend a valore particolarmente brillante (+3,2%). Il difficile contesto di esordio del 2024 non ha quindi influito sull’andamento positivo evidenziato dai Factory Outlet Center già nel 2023. Dopo il primo trimestre di sofferenza, le previsioni sul resto dell'anno 2024 restano prudenti. La ripresa è rimandata al 2025.