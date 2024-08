Starbucks cambia volto e nomina un nuovo Ceo: il titolo svetta a Wall Street

Starbucks: cambia il Ceo e il titolo vola a Wall Street, +22%

Il gigante statunitense del caffe' Starbucks, che da diversi mesi sta subendo un calo degli affari a causa dell'aumento dei prezzi e delle pressioni degli azionisti, ha annunciato che il suo capo Laxman Narasimhan, in carica da sedici mesi, lascera' l'incarico con effetto immediato. Dal 9 settembre sara' sostituito da Brian Niccol, capo della catena di fast food messicana Chipotle.

Le azioni Starbucks sono in rialzo del 22% alla Borsa di New York. "Brian porta con se' una grande esperienza e una comprovata esperienza in materia di innovazione e crescita", ha dichiarato in un comunicato il presidente del consiglio di amministrazione Mellody Hobson. "Il nostro consiglio di amministrazione ritiene che possa essere un leader trasformativo per la nostra azienda", ha aggiunto, riconoscendo i "difficili ostacoli" che Narasimhan ha dovuto affrontare. Niccol, anch'egli citato nel comunicato, si e' detto "lieto di entrare a far parte di Starbucks e grato per l'opportunita' di guidare questa incredibile azienda". Ha sottolineato il "tremendo potenziale di crescita" della catena di caffe' "iconica".