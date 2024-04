Starbucks by Nespresso, "E' più di un caffè": il nuovo spot by McCann

Caffè Starbucks by Nespresso, nuovo spot pubblicitario

Le capsule di caffè Starbucks compatibili con macchine da caffè Nespresso al via con la nuova comunicazione con la creatività dell'agenzia McCann. Lo spot è on air - per sei settimane - e punta a "raccontare in modo distintivo la qualità e l’unicità del caffè Starbucks".

La nuova campagna adv, pianificata da OpenMind, con una pianificazione su Connected TV, YouTube, video online e social Media (Facebook e Instagram) con spot da 20’’, 15’’ e 10’’. La pubblicità andrà in onda anche in altri Paesi europei nel corso dell’anno.

Caffè Starbucks by Nespresso, lo spot

"Un viaggio sensoriale che coinvolge vista, olfatto e gusto, attraverso immagini divertenti e ironiche che trasmettono l'emozione e l'intensità di gustare un autentico espresso Starbucks comodamente a casa propria. Un’esperienza di assaggio unica e con un tone of voice distintivo", viene spiegato nella nota.