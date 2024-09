Tod's, cambio ai vertici: Galantic nominato Ceo, Della Valle resta presidente

Tod's, nominato il nuovo Ceo: Galantic al timone

Tod’s ha scelto John Galantic come suo nuovo Ceo. Dopo 16 anni di guida presso Chanel, Galantic approda al timone del brand italiano, segnando una svolta significativa nella leadership dell'azienda di Diego Della Valle, che mantiene comunque il ruolo di presidente. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l'ingresso di Galantic non è di certo casuale: digitale e sostenibilità sono state le sue armi vincenti in Chanel, e che ora saranno le chiavi di volta per far crescere Tod’s in una nuova era, con il supporto del fondo L Catterton, azionista di minoranza.

D'altronde il delisting della società, avvenuto a luglio, rappresenta un cambio di passo che richiede un leader capace di navigare acque complesse, e Galantic sembra essere l’uomo giusto al posto giusto. Galantic, che già siede nel consiglio di Ferrari, porta con sé una visione globale maturata non solo nel fashion, ma anche nel private equity, grazie alla sua esperienza in Advent. Un curriculum che parte da P&G e Coty, passa per Glaxo SmithKline e culmina con il successo in Chanel. Nel board poi figurano Luca Cordero di Montezemolo e Domenico De Sole, ex Gucci, ma anche James Michael Chu e Nikhil Thukral, esponenti di L Catterton.