Toyota lancia un piano d'investimento da 9mld di dollari per le batterie auto

Toyota ha annunciato un piano da 9 miliardi di dollari per sviluppare impianti dedicati alle batterie elettriche per auto entro il 2030. L'obiettivo del maggiore costruttore di auto al mondo, riporta Radiocor, è di vendere due milioni di auto elettriche l'anno entro la fine del decennio.

Toyota è partita in ritardo rispetto ai concorrenti della gara dell'elettrico e sembra puntare ancora più sull'ibrido a gas. Toyota ha indicato che intende costruire dieci linee di produzione di batterie elettriche entro il 2025 ma non ha specificato quanti impianti intenda costruire e dove. L'annuncio non ha scaldato il titolo alla Borsa di Tokyo in quanto l'investimento annunciato non è sembrato all'altezza dell'impegno finanziario che stanno sostenendo i principali concorrenti del gruppo nipponico.