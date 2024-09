Stellantis accelera l’innovazione produttiva: 93 nuove soluzioni presentate al Factory Booster Day 2024

L’industria automobilistica è in continua evoluzione, e Stellantis si posiziona come leader del cambiamento grazie alla sua capacità di combinare tecnologia avanzata,

sostenibilità e ottimizzazione dei processi produttivi. Il Factory Booster Day 2024, giunto alla sua nona edizione, ha rappresentato un’occasione fondamentale per mostrare l’impegno di Stellantis verso l’innovazione. L'evento si è svolto il 18 settembre presso il Complesso di Mirafiori a Torino e ha visto la presentazione di ben 93 nuove soluzioni destinate a migliorare la produzione dei veicoli, con un impatto ambientale ridotto e un aumento dell’efficienza.

Il Factory Booster Day: un motore per l'innovazione

Il Factory Booster Day si conferma una piattaforma chiave per l’interazione tra Stellantis e partner innovativi, come startup e fornitori. Grazie al processo di “Open Challenge”, i responsabili degli stabilimenti hanno potuto raccogliere idee innovative che spaziano dall'automazione alla riduzione dei consumi energetici. Con oltre 300 proposte esaminate negli ultimi tre anni, il team di Stellantis ha saputo selezionare le migliori tecnologie da implementare nelle sue fabbriche globali.

Come sottolineato da Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis, la collaborazione con i partner produttivi ha portato a risultati concreti: dal 2021, l’azienda ha ridotto i costi di trasformazione dell’11%, il consumo energetico del 23% e i problemi di qualità del 40%.

Innovazioni chiave: dal cloud all’intelligenza artificiale

Tra le novità più rilevanti del Factory Booster Day, alcune tecnologie presentate nelle edizioni passate stanno già dimostrando il loro valore.

Autodesk Construction Cloud: presentato nel 2022, questo sistema basato su cloud accelera la collaborazione tra Stellantis e i suoi fornitori, grazie alla creazione di digital twins degli impianti produttivi. L’utilizzo di dati condivisi e la simulazione simultanea dei layout di costruzione consentono di ridurre gli sprechi e ottimizzare i processi. Dopo il successo dello stabilimento di Windsor in Canada, il sistema è stato esteso anche agli impianti di Sterling Heights, Michigan.

GuideNow con Inbolt: grazie all’utilizzo dell'intelligenza artificiale e della visione 3D, i robot possono regolare le loro operazioni in tempo reale, evitando conflitti o impatti durante le operazioni di assemblaggio. Questo sistema, introdotto nel 2021, ha migliorato la qualità e ridotto i tempi di attesa nell’installazione del gruppo propulsore.

wheel.me: una startup norvegese che ha creato ruote autonome per trasformare i carrelli esistenti in robot mobili. Questa soluzione, presentata nel 2022, ha automatizzato lo spostamento di parti all'interno degli stabilimenti, aumentando l’efficienza e riducendo i costi senza interrompere i flussi di lavoro esistenti.

Obiettivi ambiziosi per il futuro

Le innovazioni presentate durante il Factory Booster Day 2024 sono in linea con il piano strategico Dare Forward 2030, che mira a rendere Stellantis un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038. Tra gli obiettivi del piano figurano:

Una riduzione dei costi di produzione del 40% entro il 2030, attraverso l’automazione e l’adozione di soluzioni digitali.

La leadership nella qualità del prodotto, grazie a tecnologie avanzate di rilevamento dei difetti e miglioramenti nell’esperienza cliente.

Il continuo abbattimento delle emissioni di carbonio, con una riduzione già registrata del 20% negli ambiti produttivi 1 e 2 dal 2021.

Collaborazione e tecnologia: la strada verso il successo

L’impegno di Stellantis nel migliorare i propri processi produttivi, grazie a soluzioni tecnologiche come l’IA e i digital twins, dimostra come l’innovazione possa andare di pari passo con la sostenibilità. Il Factory Booster Day rappresenta un'occasione unica per raccogliere le migliori idee e implementarle su scala globale, confermando Stellantis come un leader visionario nel settore automotive. Grazie a una stretta collaborazione con partner esterni e alla continua ricerca di miglioramenti tecnologici, l’azienda punta a raggiungere livelli di eccellenza, sia in termini di efficienza produttiva che di riduzione dell’impatto ambientale.