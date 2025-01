Trump apre a Musk per TikTok e lancia "Stargate": 500 mld sull'Intelligenza artificiale

Trump annuncia un maxi-investimento sull'intelligenza artificiale da 500mld

Donald Trump sta preparando anche una rivoluzione tecnologica per gli Stati Uniti, il tycoon si è impegnato da subito su molti tavoli e intende stravolgere praticamente tutto rispetto all'agenda Biden. Il neo presidente punta fortemente sull'intelligenza artificiale e apre anche al possibile acquisto da parte di Elon Musk di TikTok. "Se Musk volesse comprarlo lo appoggerei", ha detto Trump ai giornalisti in merito alla possibile apertura di una trattativa, di cui si sta parlando molto in questi giorni, tra i proprietari cinesi del social e Musk, proprio in seguito al breve oscuramento di TikTok negli Usa. Secondo un rapporto pubblicato questo mese da Bloomberg, il governo cinese starebbe valutando un piano che prevederebbe l'acquisizione delle attività di TikTok negli Stati Uniti da parte di Musk per evitare che l'applicazione venga bandita in quel Paese.

Trump ha detto che non ha l'app installata sul suo telefono, ma ha scherzato dicendo che forse la scaricherà adesso. Inoltre, ha assicurato di nutrire "un affetto speciale" per TikTok poiché, secondo lui, lo ha aiutato a conquistare il voto dei giovani alle elezioni. Ma Trump, come detto, è impegnato anche su diversi altri fronti e ha annunciato ad esempio investimenti miliardari sull'intelligenza artificiale. Stargate riunisce Oracle, la società di investimenti giapponese SoftBank e la start-up di intelligenza artificiale generativa OpenAI. Il capo di SoftBank, Masayoshi Son, ha affermato che la joint venture "inizierà a distribuire immediatamente 100 miliardi di dollari", con l’obiettivo di raggiungere un totale di 500 mld di dollari in quattro anni.

Donald Trump ha spiegato che questo impegno si aggiunge a quello già preso da Masayoshi Son a metà dicembre, relativo a 100-200 miliardi di dollari di investimenti nel settore tecnologico americano entro quattro anni. Il presidente e co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha sottolineato che il progetto si è concentrato principalmente sulla costruzione di centri di hosting ed elaborazione dei dati, i famosi “data center”. "I primi sono già in costruzione in Texas", vicino ad Abilene (nord-est), ha spiegato. Donald Trump ha assicurato che la creazione di "Stargate" creerà "quasi immediatamente più di 100.000 posti di lavoro" negli Stati Uniti.