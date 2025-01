Condanna Stormy Daniels, l'ira di Trump: "Patetica caccia alle streghe. Gli americani sono dalla mia parte"

Caso Stormy Daniels, sui social si scatena l'ira del presidente eletto Usa Donald Trump

Dopo la sentenza sul caso Stormy Daniels, la reazione di Donald Trump non si è fatta attendere. Il neoeletto Presidente degli Stati Uniti, infatti, ha reagito duramente alla sua condanna, pur non essendo destinato a finire in carcere. Sul suo social, Truth, Trump ha parlato di “dipartimento di Ingiustizia” e ha etichettato le accuse come “false”. Nel suo attacco, non ha risparmiato nemmeno i giudici, accusandoli di essere complici di una “patetica caccia alle streghe” orchestrata dai “democratici radicali” e appellandosi alla "vera giuria, il popolo americano".

"La vera giuria, il popolo americano, ha parlato, rieleggendomi con un mandato schiacciante in una delle elezioni più importanti della storia. Come il popolo americano ha potuto constatare, questo “caso” non aveva nessun crimine", continua il post. " L'evento è stato una spregevole farsa e ora che è finito faremo appello a questa bufala, che non ha alcun merito, e ripristineremo la fiducia degli americani nel nostro sistema di giustizia, una volta grande".

Quindi secondo Trump, il processo non solo è illegittimo, ma è stato anche un pretesto per distogliere l’attenzione dai veri problemi del paese. Ha poi aggiunto che la sua rielezione alle presidenziali sarebbe la prova che gli americani considerano le accuse infondate, e che il caso Stormy Daniels avrebbe addirittura avuto l’effetto di galvanizzare il suo elettorato. Trump ha inoltre insistito sul fatto che la sua vittoria alle urne dimostra il fallimento del processo contro di lui. Tra nove giorni il tycoon giurerà da 47esimo presidente degli Stati Uniti: il primo pregiudicato della storia.