Trump condannato per il caso Stormy Daniels. "Ma non andrà in carcere". Ecco perchè

Donald Trump è stato condannato nel caso dei pagamenti a Stormy Daniels ma non andrà in carcere. Lo ha detto il giudice Juan Merchan leggendo la sentenza. Al presidente eletto non sarà comminata neanche una multa. La condanna comunque macchia la fedina penale del presidente eletto.

Il giudice Juan Merchan ha spiegato, subito dopo la lettura della sentenza di condanna per il caso Stormy Daniels, che la decisione di non comminare alcuna pena a Donald Trump è stata determinato dal suo imminente ritorno alla Casa Bianca. "Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l'immunità presidenziale", ha detto il giudice rivolgendosi al presidente eletto al quale alla fine ha augurato "buona fortuna per il secondo mandato"