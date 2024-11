Francia, Le Pen si prepara a far saltare il governo Barnier. La maggioranza: "Facciamo la fine della Grecia"

Francia, Le Pen rompe con Barnier e minaccia di far cadere il governo. Conseguenze catastrofiche per l'economia

Il governo Barnier in Francia sarebbe già vicino alla caduta dopo soli tre mesi. Marine Le Pen, la capogruppo del Rassemblement national, è intenzionata ad agire e potrebbe farlo già prima di Natale con conseguenze per il Paese gravi, visto che non verrebbe neanche approvata la legge di Bilancio e si andrebbe in esercizio provvisorio. Il governo Barnier - riporta Il Corriere della Sera - si regge sui voti della destra gollista, dei macronisti o quel che ne resta, e sull’astensione benevola dei 125 deputati RN, primo partito all’Assemblea nazionale. Marine Le Pen ha assicurato a Barnier il suo appoggio esterno a patto di essere ascoltata su tre priorità: potere d’acquisto, immigrazione, legge proporzionale.

Il progetto di legge di bilancio presentato da Barnier, che punta a risollevare almeno in parte le finanze disastrate della Francia, - prosegue Il Corriere - contiene alcune misure — per esempio l’aumento delle tasse sull’energia elettrica, e quindi il rincaro della bolletta per tutti — che Marine Le Pen giudica inaccettabili. Le voci della maggioranza dipingono scenari apocalittici, associando la caduta del governo e la bocciatura della legge di bilancio a una sorta di "rischio Grecia" per la Francia, con lo spread alle stelle, la fuga degli investitori e il caos economico oltre che politico. Marine Le Pen è a un bivio: se fa cadere il governo, rischia di vanificare mesi di sforzi, spesi a mostrarsi leader responsabile e moderata; se salva Barnier rischia di deludere il suo elettorato, che secondo i sondaggi vorrebbe staccare la spina.