Guerra, scattata la tregua in Libano: gente in festa nelle strade di Beirut. Gli Usa: "Ora tocca a Gaza"

Guerra, tregua tra Israele e gli Hezbollah. Sono 3.800 le vittime fin qui accertate

Alle 3 di notte, ora italiana, è scattata la tregua tra Libano e Israele. Il piano di Stati Uniti e Francia è diventato operativo. Il cessate il fuoco entrato in vigore arriva dopo un lungo conflitto che ha provocato, secondo il governo libanese, 3.800 vittime civili e oltre un milione di persone sfollate. Ma per chi è fuggito dalle proprie case e ha lasciato il Paese non sarà così semplice rientrare.

Dopo l'entrata in vigore della tregua, infatti, l'Esercito israeliano ha avvertito i residenti del Libano meridionale di non avvicinarsi alle posizioni delle forze di difesa israeliane. "Con l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco e in base alle sue disposizioni è vietato dirigersi verso i villaggi che l'Idf ha ordinato di evacuare o verso le forze dell'Idf nella zona", ha sottolineato il portavoce dell'Esercito Avichay Adraee in un post su "X".

L’accordo per il cessate il fuoco prevede che tutti i soldati israeliani debbano prima lasciare il sud del Libano. A Beirut la gente è scesa per strada a festeggiare il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Lo riporta il New York Times. Alcune persone hanno sparato colpi in aria in segno di gioia. In alcuni punti della città sono visibili le colonne di fumo a ricordare gli attacchi condotti dalle forze israeliane nelle precedenti ventiquattr’ore. Ma con l’avvicinarsi del cessate il fuoco gli attacchi erano diminuiti. L'Iran accoglie con favore la "fine dell'aggressione" da parte di Israele. Il ministero degli Esteri di Teheran commenta così l'entrata in vigore della tregua Israele-Hezbollah.

Gli Usa: "Adesso il cessate il fuoco a Gaza, passi avanti"

"Adesso vedremo se questo accordo crea lo spazio per un ulteriore passo avanti, sia verso il cessate il fuoco a Gaza sia verso il rilascio degli ostaggi". Lo ha detto alla Cnn Alex Marquardt, vice consigliere alla sicurezza nazionale per la Casa Bianca, commentando l’accordo raggiunto da Israele e Hezbollah. "Pensiamo - ha aggiunto - anche alla normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita su cui il presidente e il nostro team lavorano da mesi, da ben prima il 7 ottobre".