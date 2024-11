Guerra Israele, trapelano i primi dettagli dell'accordo per la tregua in Libano. Netanyuahu non potrà più attaccare quando vuole

Tregua in Libano, trapelano i primi dettagli dell'accordo: "Evento temporaneo di 60 giorni da testare'

Dopo il voto del gabinetto della Difesa sull'accordo di cessate il fuoco con Hezbollah, il premier Benyamin Netanyahu dovrebbe rilasciare una dichiarazione ai media in cui spiegherà l'intesa come un "evento temporaneo" di 60 giorni che sarà testato sul campo. Lo riferiscono i media locali.

Netanyahu presenterà anche l'accordo collaterale con gli Stati Uniti, secondo il quale Israele ha libertà di azione per attaccare in Libano per eliminare una minaccia immediata da parte di Hezbollah. Il documento è stato formulato in modo tale da garantire ad Israele di attaccare sul suolo libanese per rispondere al lancio di missili o ordigni al confine.

Se c'è una "minaccia non immediata", Israele dovrà rivolgersi al comitato di monitoraggio composto da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia e chiedere che il Libano o una forza internazionale agiscano al suo posto. Nel caso in cui la minaccia non venga eliminata, Israele agirà da solo.

Il documento è stato redatto in modo che ci sia un ampio spazio di manovra affinché Israele possa attaccare, fanno notare i media. A questo punto, secondo fonti israeliane, gli Stati Uniti e la Francia annunceranno ufficialmente il cessate il fuoco, ma non prima che tutti gli ostacoli ufficiali in entrambi i Paesi, Israele e Libano, siano stati superati.