Macedonia del Nord, proteste a Kocani dopo la strage in una discoteca

Prima hanno firmato il libro delle condoglianze, in ricordo delle 59 persone morte nell'incendio scoppiato nella discoteca Club Pulse a Kocani nella Macedonia del Nord. Poi hanno preso d'assalto il bar dello stesso proprietario del Club Pulse, che operava senza licenza.

E' quanto si vede nei video condivisi sui social e quanto riportato da fonti locali, mentre centinaia di persone si sono radunate a Kocani per piangere il maggior numero di vittime registrato nel Paese dal 1993.

❗️🇲🇰 - On March 16, 2025, a fire broke out at 3:00 a.m. in the Pulse nightclub in Kocani, North Macedonia, killing 51 people and injuring over 100.



The blaze, sparked by pyrotechnic devices during a concert, spread rapidly after sparks ignited the ceiling, as shown in a… pic.twitter.com/Ui6aHtnU1n