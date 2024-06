Ucraina, due mandati d'arresto per Shoigu e Gerasimov per "crimini di guerra"

La Corte penale dell'Aja emette un mandato d'arresto per l'ex ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, e per il capo di Stato Maggiore Gerasimov

La Corte penale internazionale ha emesso oggi mandati d'arresto contro l'ex ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, e per il capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov. Lo rende noto un comunicato della stessa corte che afferma che i due sarebbero responsabili di "crimini internazionali" commessi "almeno" tra l'ottobre del 2022 e il marzo del 2023, compreso il ruolo in presunti crimini di guerra per attacchi contro obiettivi civili e crimini contro l'umanità per "azioni disumane" nel corso della guerra.

"Ci sono motivi ragionevoli di credere che abbiano responsabilità penali individuali per i crimini menzionati", si legge ancora sul comunicato della Corte in relazione dei mandati d'arresto per Shoigu e Gerasimov. Responsabilità - prosegue - che vanno dall'aver "commesso questi atti insieme ad altri" all'aver "ordinato di commettere questi crimini" o aver "mancato di esercitare un controllo adeguato sulle forze armate" nel momento dell'invasione russa dell'Ucraina.