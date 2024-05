Terremoto in Russia, Putin caccia Shoigu: c'è un nuovo ministro della Difesa

Putin rimuove il ministro della Difesa Shoigu

Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di sostituire il ministro della Difesa Sergei Shoigu, in un'importante scossa alla leadership militare russa a più di due anni dall'inizio dell'offensiva in Ucraina. Putin ha proposto l'economista Andrey Belousov come sostituto di Shoigu, secondo un elenco di nomine ministeriali pubblicato dal Consiglio della Federazione, la camera alta del parlamento russo.

Contemporaneamente Putin ha pubblicato i decreti che nominano Shoigu nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza, in sostituzione di Nikolai Patrushev, alleato di lunga data di Putin. "Shoigu continuerà a lavorare in questo settore (la difesa), che conosce bene", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Necessitiamo di innovazione".

"Lo conosce molto bene dall'interno, insieme ai suoi colleghi e partner del suo precedente posto di lavoro", ha aggiunto. Putin è costituzionalmente obbligato a nominare una nuova serie di ministri del governo - o a riconfermare quelli esistenti - dopo la sua vittoria nelle elezioni di marzo senza opposizione. I deputati del parlamento russo devono approvare le nomine del presidente, cosa che dovrebbero fare martedì. L'importante rimpasto arriva mentre le forze russe avanzano sul campo di battaglia per la prima volta da mesi. Shoigu è stato nominato ministro della Difesa russo nel 2012. Nonostante una serie di battute d'arresto militari per la Russia - tra cui la mancata cattura della capitale ucraina Kyiv e la ritirata dalle regioni nord-orientali di Kharkiv e di Kherson - Putin era rimasto al fianco di Shoigu fino a ora. Anche quando il capo dei paramilitari di Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha lanciato una sanguinosa insurrezione l'anno scorso chiedendo la rimozione di Shoigu. Belousov, il sostituto designato di Shoigu, non ha un passato militare. Nell'ultimo decennio è stato uno dei più influenti consiglieri economici di Putin.

Mosca: "Sventato un attacco con droni e missili su Crimea, Belgorod e Kursk"

Nel frattempo, prosegue la guerra in Ucraina e l'esercito russo avanza su Kharkiv. E' di 15 morti e 17 persone tratte in salvo il bilancio finale del crollo di Belgorod. Le autorità di Mosca affermano che le forze di difesa aerea hanno abbattuto stanotte otto droni ucraini sulla regione russa di Kursk e diversi altri su quella di Belgorod. Le autorità di Mosca affermano che le forze di difesa aerea hanno abbattuto stanotte otto droni ucraini sulla regione russa di Kursk e diversi altri su quella di Belgorod. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite negli attacchi russi di ieri sulla regione ucraina orientale di Sumy, ha riferito oggi l'amministrazione militare dell'oblast citata dai media locali.