Usa 2024, i dem fanno incetta di donazioni: raccolti 81 milioni in 24 ore

Kamala Harris for the people

Record di donazioni per i dem, 81 milioni in 24 ore



Record di finanziamenti in un solo giorno: la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha raccolto 81 milioni di dollari per finanziare la sua campagna nelle 24 ore successive all'annuncio dell'abbandono della corsa alla Casa Bianca del presidente Joe Biden. Lo ha annunciato il suo team in un comunicato che spiega come questo importo riguardi solo le donazioni effettuate da piccoli donatori. Si sottolinea che questa è la più grande raccolta fondi realizzata in 24 ore da un candidato nella storia americana. Una risposta importante ai numeri che invece, negli scorsi mesi, aveva fatto registrare Donald Trump, nettamente in vantaggio su Biden (prima del suo ritiro).

I numeri di Trump

I gruppi di raccolta fondi allineati con il tycoon hanno raccolto 431,2 milioni di dollari tra aprile e giugno - 98,9 milioni di dollari in più rispetto ai gruppi pro-Biden, che hanno raccolto 332,4 milioni di dollari. I risultati, ottenuti da un'analisi del Financial Times sui dati federali relativi alle campagne elettorali, mostrano che la condanna dell'ex presidente, avvenuta il 30 maggio scorso, ha rappresentato un importante punto di svolta nella corsa ai fondi per la campagna elettorale. Trump era molto indietro rispetto a Biden per quanto riguarda i fondi raccolti, fino a quando una giuria di New York lo ha dichiarato colpevole di 34 capi d'accusa per aver falsificato i registri aziendali al fine di coprire un pagamento di denaro non dichiarato a una pornostar.