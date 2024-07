Kamala Harris e “Le nostre verità”: in libreria l’autobiografia dell’anti-Trump

Kamala Harris e “Le nostre verità”

“Le nostre verità” ritorna tra gli scaffali delle librerie. L'autobiografia della vicepresidente degli Stati Uniti d'America Kamala Harris, la candidata che probabilmente sfidarà Trump alla presidenza degli Stati Uniti, dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca che ha appoggiato la sua nomination.

Nel volume, pubblicato nel 2021 da La Nave di Teseo nella traduzione di Giovanni Agnoloni, Harris racconta non solo la sua formazione e le sue radici, ma anche il coronamento di un percorso con la sua elezione a vicepresidente degli Stati Uniti d'America. "Sono la prima donna vicepresidente, non sarò l'ultima", aveva detto nel suo discorso della vittoria sul palco di Wilmington entrando a pieno titolo nella storia degli Stati Uniti.

Figlia di due attivisti per i diritti civili immigrati in America, cresciuta a Oakland (California), in un ambiente molto sensibile al tema della giustizia sociale, Kamala Harris ha raccolto il senso DI giustizia dei propri genitori: dopo gli studi in economia e scienze politiche, è diventata pubblico ministero e si è affermata come uno dei più innovativi promotori di cambiamento nel sistema giudiziario americano.

In pochi anni è stata eletta procuratore distrettuale di San Francisco e poi procuratore generale della California. Nota per aver dato voce a chi non ne ha, Kamala Harris ha sempre cercato risposte concrete ai problemi più spinosi della società contemporanea, che fossero lontane dalla retorica o da false alternative. Né "duri", né "morbidi": il suo mantra l'ha guidata in un'azione efficace sui complessi problemi del suo paese e del mondo intero - dalla sanità, alla new economy e all'immigrazione, dalla sicurezza nazionale, all'abuso di oppioidi e alla sempre più accentuata disuguaglianza sociale.

Seconda donna di colore a essere eletta nel Senato americano e prima donna indo-americana a essere nominata vicepresidente, Kamala Harris ha lavorato per riformare il sistema di giustizia penale degli Stati Uniti, aumentare i salari minimi, rendere l'istruzione superiore gratuita per la maggior parte degli americani e tutelare i diritti dei rifugiati e degli immigrati.