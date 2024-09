Usa, Musk: “Nessuno assassina Biden?”, la Casa Bianca contro il magnate: "Irresponsabile"

Musk, 'nessuno cerca di assassinare Biden e Kamala...'

"E nessuno sta nemmeno cercando di assassinare Biden/Kamala...". Lo ha detto Elon Musk commentando quello che l'Fbi ha definito il secondo possibile assassinio di Donald Trump. Musk ha allegato al suo post un emoji con la faccia interlocutoria.

Musk cancella il post su Biden-Harris dopo attacco a Trump

Elon Musk dopo qualche ora ha cancellato il post su X in cui si chiedeva come mai nessuno cercasse di uccidere Joe Biden e Kamala Harris. Un post che ha sollevato molte polemiche. "Le battute sono molto meno divertenti se non si conosce il contesto e il testo è semplicemente riportato", precisa Musk in un post successivo.

Casa Bianca contro Musk, la sua retorica è irresponsabile

La Casa Bianca ha criticato Elon Musk per il post, poi cancellato, in cui si chiedeva perché nessuno avesse mai cercato di uccidere Joe Biden e Kamala Harris. Il tweet è bollato come "irresponsabile" per aver "scherzato" o addirittura "incoraggiato" la violenza. "La violenza non solo dovrebbe essere condannata, ma non dovrebbe mai essere incoraggiata. Questa retorica è irresponsabile", ha detto la Casa Bianca.