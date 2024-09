Così hanno cercato di nuovo di uccidere Trump. Fucile, binocolo e due zaini di munizioni tra le siepi del golf club

Attentato a Trump, chi ha cercato di ucciderlo era un suo ex elettore. Il tycoon si stava avvicinando a quel cespuglio vicino alla buca 5 e...

Donald Trump è riuscito a scampare al secondo attentato, questa volta in Florida mentre giocava a golf. Fallito anche il nuovo tentativo di uccidere il candidato repubblicano alle presidenziali Usa a distanza di due mesi dal primo episodio avvenuto a un comizio in Pennsylvania. All'inizio sembrava fosse una sparatoria in strada, ma col passare del tempo il quadro si è fatto sempre più inquietante e gli agenti hanno confermato: "L'obiettivo era Donald Trump". L'attentatore è stato arrestato, aveva tentato la fuga lungo la Interstate 95, l’autostrada che attraversa la Florida da nord a sud. Al momento dell’arresto, l’uomo non ha opposto resistenza e non era armato.

Chi è Ryan Wesley Routh, l'uomo che ha cercati di uccidere Trump. La scheda

L'uomo arrestato e sotto indagine per aver tentato di assassinare Donald Trump domenica nel suo campo da golf in Florida si chiama Ryan Wesley Routh, ha 58 anni, si era trasferito nel 2018 alle Hawaii dalla North Carolina. È molto attivo sui social dove aveva dichiarato di essere pronto a combattere e morire per l'Ucraina. Aveva affermato anche di aver votato per Trump nel 2016 ma di esserne stato deluso; aveva votato nelle ultime primarie democratiche ed espresso il suo sostegno per Joe Biden prima del suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. In un post dello scorso aprile su X, Routh aveva scritto che "la democrazia è in ballo in questa elezione", una frase ripetutamente usata dal partito democratico contro Trump. Per questo i sostenitori di Trump e i media di destra accusano il presidente Biden e la vicepresidente Kamala Harris di aver fomentato una retorica violenta contro il rivale.

La ricostruzione dell'attentato, si era nascosto armato tra i cespugli

Ryan Wesley Routh si era appostato tra i cespugli al bordo del Trump International Course, a West Palm Beach, in attesa di individuare il tycoon, impegnato a giocare a golf come ogni domenica. Quando l’ex presidente è arrivato alla buca 5, e si trovava a una distanza tra i 350 e i 450 metri dall’attentatore, un agente del servizio di sicurezza ha notato la canna da fucile spuntare dai cespugli e ha subito sparato. Tra le siepi dove si era appostato sono stati recuperati un fucile Ak-47 con binocolo, e due zaini pieni di munizioni, oltre a una mini telecamera Go Pro. Trump è stato portato via dagli uomini della scorta. "Quando lo abbiamo bloccato - ha spiegato lo sceriffo William Snyder - era relativamente calmo. Non ha mostrato emozioni, non ha chiesto cosa stesse succedendo".

Attentato a Trump, le reazioni di Biden e Harris

Il golf club, ha spiegato lo sceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw - è circondato da cespugli, per cui quando qualcuno si infila dentro non lo vedi. Non essendo Trump un presidente in carica, non c’è un controllo totale del perimetro, ma solo là dove si trova il Secret Service”. Trump ha dichiarato subito di “essere in salvo” e avvertito: "Non mi arrenderò mai". Toni che hanno ricordato quelli susseguenti al primo attentato, che aveva lanciato il tycoon nei sondaggi. "Siamo felici che sia salvo", hanno dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vice, e candidata presidenziale, Kamala Harris. L’avversaria del tycoon ha poi aggiunto in un post pubblicato sul suo account X: "La violenza non ha posto in America".