Trump di nuovo nel mirino: arrestato un uomo, voleva uccidere il tycoon. "Felice di essere vivo. La sinistra è malvagia"

Trump di nuovo nel mirino: spari nel suo campo da golf a Miami

Donald Trump è stato portato in salvo dai servizi segreti dopo che gli agenti hanno aperto il fuoco su un uomo che è stato visto con quella che potrebbe essere stata una pistola mentre l'ex presidente era sui campi del Trump International Golf Course di West Palm Beach, secondo fonti delle forze dell'ordine. I servizi segreti hanno individuato un individuo sospetto e hanno aperto il fuoco. L'uomo è stato successivamente arrestato dalla polizia locale sulla I-95.

Ciò avviene quasi esattamente due mesi dopo che Thomas Matthew Crooks ha sparato a Trump durante una manifestazione a Butler, Pennsylvania, il 13 luglio, ferendolo all’orecchio.

Usa, spari nelle vicinanze di Trump. Arrestato un uomo - "Sospetto relativamente calmo al momento del fermo"

Le autorità ritengono che fosse effettivamente Donald Trump l'obiettivo dell'individuo armato al Trump International Golf Club. Un'auto è stata fermata in relazione all'incidente nelle vicinanze, secondo un funzionario delle forze dell'ordine. Una persona è stata arrestata dopo gli spari al Trump International Golf Club. Secondo diverse fonti, i servizi segreti hanno sparato al sospettato. In relazione al caso sarebbe anche stata recuperata una pistola lunga.

L'uomo preso in custodia dopo che sono stati sparati dei colpi di arma da fuoco vicino all'ex presidente Donald Trump al Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida, era "relativamente calmo" al momento del fermo. Lo ha affermato lo sceriffo della contea di Martin, William D. Snyder. "Non mostrava molte emozioni", ha detto lo sceriffo, aggiungendo che il sospettato non era armato quando gli ufficiali delle forze dell'ordine lo hanno tirato fuori dall'auto.

Usa: Kamala Harris, 'violenza non ha posto in America"

"Sono stata informata sugli spari nei pressi dell'ex presidente Trump e della sua proprietà in Florida, e sono contenta che sia al sicuro. La violenza non ha posto in America". Lo scrive su X la candidata democratica alla Casa Bianca e attuale vicepresidente Usa Kamala Harris.

Usa: Biden-Harris, 'sollevati Trump sia al sicuro, saremo aggiornati su sviluppi'

"Il Presidente e il Vicepresidente sono stati informati dell'incidente di sicurezza al Trump International Golf Course, dove l'ex Presidente Trump stava giocando a golf. Sono sollevati di sapere che è al sicuro. Saranno tenuti regolarmente aggiornati dal loro team". Così in una nota la Casa Bianca.

Usa, Trump: "Non mi arrenderò mai''

''Sono al sicuro e sto bene'', ''non mi arrenderò mai''. Così l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una e-mail rivolta alla raccolta fondi dopo l'incidente di sicurezza verificatosi nel suo campo da golf nel sud della Florida. "Ci sono stati degli spari nelle mie vicinanze, ma prima che le voci inizino a diffondersi a dismisura, volevo che voi lo sapesse per primi: sono al sicuro e sto bene!", ha scritto Trump nella e-mail. "Niente mi rallenterà. Non mi arrenderò mai! Vi amerò sempre per avermi sostenuto'', ha aggiunto.

Usa: Trump, 'felice di essere vivo'

E' ''felice di essere vivo'' l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come ha detto lui stesso in una conversione telefonica di cui riferisce l'emittente Nbc citando una sua fonte. Durante il colloquio telefonico, Trump ha anche raccontato della partita a golf che stava giocando a golf con l'investitore immobiliare, amico e donatore Steve Witkoff.

Trump, lo sceriffo: 'Un agente dei Servizi Segreti ha visto spuntare canna del fucile dalla recinzione e ha reagito'

Un agente dei servizi segreti è riuscito a individuare la canna del fucile che sporgeva dalla recinzione del golf club e ha "aggredito" il sospettato. Lo ha riferito lo sceriffo di West Palm Beach, Ric Bradshaw, sul presunto tentativo di attentato a Donald Trump.

Usa: spari a Trump, testimone ha visto un sospetto fuggire e ha fotografato la targa dell'auto

E' stata la prontezza di un testimone che ha fotografato la targa dell'auto che si allontanava dal campo di golf a portare all'arresto del sospetto in relazione al presunto tentativo di attentato a Donald Trump. A quanto riferito dallo sceriffo della contea di Palm Beech, Ric Bradshaw, infatti, un testimone ha visto il sospettato scappare dai cespugli e ha scattato una foto del suo veicolo che ha portato poi gli agenti all'arresto. Lo sceriffo ha detto che il suo ufficio è stato allertato alle 13:30 di colpi di arma da fuoco sparati dai servizi segreti. "Un testimone è venuto da noi e ha detto, 'Ehi, ho visto il tizio uscire di corsa dai cespugli, è saltato su una Nissan nera e ho scattato una foto del veicolo e della targa', il che è stato fantastico", ha detto Bradshaw. Le autorità sono riuscite a ottenere un riscontro sul veicolo e hanno allertato l'ufficio dello sceriffo della contea di Martin, che ha arrestato il sospettato. Il testimone è stato quindi in grado di identificare l'uomo.

Usa: procura Palm Beach apre indagine per tentato omicidio

Trump Il procuratore generale della Contea di Palm Beach ha avviato ''un'indagine per tentato omicidio'' in relazione all'incidente di sicurezza che ha coinvolto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump mentre era nel suo campo da golf in Florida. Nel corso di una conferenza stampa è stato precisato che si è ancora ''in una fase preliminare'' e che nei confronti del sospetto ''non sono state ancora formulate accuse''.

Trump sui social, 'la sinistra è malvagia'

''La sinistra è malvagia''. Così l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social ha commentato, ripostandolo, un post di Rachel Vindman, testimone chiave dell'inchiesta di impeachment nei confronti del tycoon. Vindman nel suo post scriveva: ''Nessun orecchio è stato danneggiato. Continuate con il vostro pomeriggio domenicale''.