Usa, si dimette presidente Sec che Trump voleva sostituire. E il Bitcoin vola più che mai

Usa: si dimette presidente Sec che Trump voleva sostituire, lascerà incarico il 20 gennaio

Gary Gensler, il presidente della Sec, l'ente federale Usa preposto alla vigilanza delle borse, si dimette e lascerà in anticipo il suo incarico il 20 gennaio, il giorno dell'investitura di Donald Trump alla Casa Bianca. Lo rende noto la Sec. Gensler durante il suo mandato ha condotto una campagna repressiva per cercare di regolamentare il settore delle criptovalute.

Gensler ha iniziato il suo mandato il 17 aprile 2021. La Sec ricorda che il presidente "ha guidato l'agenzia attraverso un solido programma normativo per migliorare l'efficienza, la resilienza e l'integrità nei mercati dei capitali statunitensi. Ha anche supervisionato casi di applicazione ad alto impatto per ritenere responsabili i trasgressori e restituire miliardi agli investitori danneggiati".

"La Securities and Exchange Commission è un'agenzia straordinaria", ha sottolineato in una nota il presidente Gensler. "Il personale e la Commissione sono profondamente focalizzati sulla loro mission che è la protezione degli investitori e quella di garantire che i mercati funzionino sia per gli investitori che per gli emittenti. È stato l'onore di una vita servire con i dipendenti della Sec per conto degli americani e garantire che i nostri mercati dei capitali rimangano i migliori al mondo. Ringrazio il presidente Biden per avermi affidato questa incredibile responsabilità. La Sec ha adempiuto alla nostra missione e ha applicato la legge senza timori o favoritismi".

Gensler prima di diventare presidente della Sec ha guidato il team di revisione dell'agenzia Federal Reserve, Banking, and Securities Regulators per la transizione Biden-Harris. Prima di entrare a far parte della Sec, Gensler è stato professore di Practice of Global Economics and Management presso la Mit Sloan School of Management, co-direttore del Fintech Csail del Mit e consulente senior della Mit Media Lab Digital Currency Initiative. Dal 2017 al 2019 è stato presidente della Commissione per la protezione dei consumatori finanziari del Maryland.

All'inizio della sua carriera, Gensler ha lavorato presso Goldman Sachs, dove è diventato partner del dipartimento Mergers & Acquisition, ha diretto il Media Group dell'azienda, ha guidato il trading in Asia ed è stato co-responsabile della finanza, responsabile delle attività di Controllers e Treasury a livello mondiale dell'azienda. E' nato a Baltimora, nel Maryland, nel 1957. Gensler ha conseguito la laurea in economia nel 1978 e il suo Mba presso la Wharton School, University of Pennsylvania, nel 1979.

Vola il Bitcoin dopo l'annuncio delle dimissioni

Vola il bitcoin che ora è a un passo della soglia dei 100 mila dollari dopo l'annuncio delle dimissioni anticipate di Gary Gensler, il presidente della Sec, l'ente federale Usa preposto alla vigilanza delle borse. La regina delle criptovalute attualmente viaggia sopra i 98 mila dollari. Il bitcoin attualmente si attesta a 98.234 dollari, in progressione del 5,17% nelle ultime 24 ore.