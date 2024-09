Vertice Zelensky-Trump: "Visione comune sullo stop alla guerra a Kiev". L'ex presidente Usa: "Un onore averlo qui"

Ucraina: Trump incontra Zelensky a New York, "è un onore"

Donald Trump ha detto “è un onore” mentre stringeva la mano al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nell’incontro in corso alla Trump Tower, a New York. Lo riporta il Washington Post. Trump ha lodato Zelensky per come ha gestito la telefonata tra loro del 2019 che poi divenne oggetto del primo impeachment alla Camera dell’allora presidente degli Stati Uniti. Il tycoon ha definito il presidente ucraino uno “d'acciaio".

Ucraina: Zelensky, "incontrare Trump molto importante"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aver deciso di incontrare Donald Trump oggi perché era “molto importante” tenere gli Stati Uniti informati riguardo i prossimi passi in Ucraina. Zelensky ha detto ai giornalisti di sperare che il sostegno degli Stati Uniti resti forti a prescindere da chi vincerà le prossime elezioni. “E’ per questo - ha spiegato - che ho deciso di incontrare tutti i candidati”. "Sta attraversando un periodo tremendo. Ne discuteremo e vedremo cosa possiamo inventarci". Lo ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump accogliendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Trump Tower a New York.

"E' un onore avere il presidente con noi, ne ha passate tante cose", ha detto Trump riferendosi a Zelensky. Ieri il leader ucraino aveva incontrato la candidata democratica alla presidenza, Kamala Harris, a Washington. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump hanno ''una visione comune sul fatto che la guerra in Ucraina vada fermata''. Lo ha dichiarato Zelensky prima di iniziare l'incontro con l'ex presidente americano alla Trump Tower di New York.