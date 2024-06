Trump molla Zelensky: "Venditore, se ne va sempre con 60 miliardi"

"Poi quando torna a casa ha bisogno di altri soldi"

L'ex presidente degli Stati Uniti e ri-candidato con ottime chance di tornare alla Casa Bianca alle elezioni presidenziali Usa di novembre, Donald Trump, molla Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina. Si tratta di una svolta che potrebbe in prospettiva cambiare completamente gli equilibri del conflitto tra Mosca e Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è "il maggior venditore della storia. Ogni volta che viene in questo Paese va via con 60 miliardi di dollari. Poi quando torna a casa ne ha bisogno di altri". Lo afferma Donald Trump, ribadendo che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca la guerra in Ucraina non ci sarebbe mai stata.

"Mi sento molto giovane. Non so cosa c'è ma mi sento meglio di anni fa", ha detto Trump, intervenendo a un evento a Detroit di Turning Point Action. L'ex presidente Usa ha compunti il 14 giugno 78 anni. La politica di Joe Biden sulle auto elettriche "spazzerà via l'industria" delle quattro ruote americane, ha aggiunto Trump. A Detroit hanno sede General Motors e Ford e la città è conosciuta come la capitale dell'auto mondiale.